Scarcerazioni dei boss mafiosi Antoci presenta un’interrogazione alla Commissione Europea

Giuseppe Antoci: “Serve un regime detentivo europeo per i boss mafiosi”

Le recenti scarcerazioni di esponenti di spicco di Cosa nostra e la mancanza di un coordinamento europeo sulla detenzione dei membri delle organizzazioni criminali mettono in pericolo la sicurezza e i collaboratori di giustizia.

Per tale ragione l’europarlamentare Giuseppe Antoci ha presentato un’interrogazione alla Commissione europea evidenziando le gravi lacune nei sistemi detentivi nazionali che consentono ai boss mafiosi di continuare a operare anche dal carcere.

“È inaccettabile – dichiara Antoci – che i boss mafiosi possano ancora gestire i propri affari criminali dalle carceri o, peggio, uscire con permessi premio. Serve – ancora Antoci – un regime detentivo europeo per impedire che i detenuti più pericolosi continuino a esercitare il loro potere criminale anche dietro le sbarre.

L’Europa deve essere in prima linea nella lotta alla criminalità organizzata – continua Antoci – garantendo carceri sicuri, una detenzione adeguata per i boss mafiosi e una reale protezione per chi sceglie di collaborare con la giustizia.

Inoltre – conclude Antoci – ho chiesto chiarimenti sui fondi UE destinati all’edilizia penitenziaria e sul numero di posti aggiuntivi creati nei penitenziari europei.