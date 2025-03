“Il Patrimonio Culturale locale di Barcellona Pozzo di Gotto come attrazione culturale regionale”, il 15 marzo all’Auditorium La Rosa

“Il Patrimonio Culturale locale di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) come attrazione culturale regionale” è il titolo del convegno che si terrà sabato 15 marzo 2025 presso l’Auditorium Parco Urbano Maggiore Giuseppe La Rosa di Barcellona Pozzo di Gotto (ME) con inizio alle ore 16,30.

Il Convegno sarà incentrato sulla possibilità di poter promuovere il patrimonio culturale contemporaneo della città in sinergia con le polarità regionali che hanno già una riconoscibilità tematica.

Il Convegno si configura come il proseguo di quello già realizzato nel 2015 con il Contributo del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, nella stessa città e nello stesso luogo, sempre con ideazione, organizzazione, responsabilità scientifica e coordinamento lavori dell’arch. Rosario Andrea, docente di Storia dell’Arte, esperto in digitalizzazione, promozione e valorizzazione del patrimonio culturale, presidente dell’associazione culturale GALLERIA PROgetto CITTA‘. “Il Patrimonio Culturale a Barcellona Pozzo di Gotto…Analisi, critiche e prospettive” era stato organizzato il 28 Marzo 2015, che aveva portato in città anche le opere di Marco Lodola con grandissimo successo, in compartecipazione con l’allora Ministero dei Beni delle Attività Culturali e del Turismo, Direzione Generale Arte, Architettura e Periferie; Consulta Regionale degli Architetti, Ordine degli Architetti P.P.C., Fondazione Architetti del Mediterraneo Messina. Patrocini: Museo Epicentro, Parco Museo Jalari; Museo Etnostorico Cassata.

Con questo nuovo appuntamento si intende attivare un dialogo costruttivo di relazione tra i luoghi regionali già riconosciuti come polarità della cultura e dell’arte contemporanea e si vuole attivare in particolare un dialogo continuativo con le realtà di Fiumara d’arte di Tusa (Me) e di Librino (Ct) con il mecenate Antonio Presti, con i luoghi generati da Farm Cultural Parck con il notaio Andrea Bartoli (Favara, Mazzarino e Palermo) e con Gibellina (Tp) città dell’arte, con la Fondazione Orestiadi ora diretta da Francesca Corrao col Museo delle Trame del Mediterraneo Diretto da Enzo Fiammetta; Gibellina che è già stata consacrata prossima Capitale dell’Arte Contemporanea 2026 facendo onore a tutta la Sicilia. Durante il convegno sarà inoltre presentato il volume di Rosario Andrea Cristelli dal titolo “Il terremoto nella Valle del Belice e le città di fondazione. Gibellina città d’arte: un caso particolare.” La pubblicazione contiene i contributi di Andrea De Pasquale, Alessandra Fassio, Enzo Fiammetta e Laura Thermes. Sia il Convegno che la pubblicazione presentata sono stati realizzati anche grazie al contributo della Direzione generale Educazione, Ricerca e istituti Culturali. Il Convegno inoltre ha il patrocinio culturale del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto (ME), dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Messina, della Fondazione Architetti del Mediterraneo di Messina, dell’Università della Terza Età di Barcellona Pozzo di Gotto (ME), del Museo Epicentro, del Parco Museo Jalari, di EprojectConsult, dell’associazione artistica AROCCA e della Dimora d’arte Mariano Pietrini.

Durante il Convegno verrà attivata una performance artistica che vedrà impegnato l’artista di Caltagirone Demetrio Di Grado autore della copertina del libro di Cristelli e già autore in città di due opere urbane realizzate durante il Festival street arte e musica di Cannistrà “Nto Menzu A NA Strada” con la Direzione Artistica di Andrea Sposari organizzato dall’Associazione Culturale Cannistrà.

PROGRAMMA

Introduzione:

Arch. Rosario Andrea Cristelli, ideatore, organizzatore, responsabile scientifico e coordinatore del Convegno e Presidente dell’Associazione Culturale GALLERIA PROgetto CITTA’

Saluti:

Dott. Andrea De Pasquale, Direttore Generale Educazione, Ricerca e Istituti Culturali del Ministero della Cultura

Avv. Angelita Pino_Assessore alla Cultura della città di Barcellona Pozzo di Gotto

Arch. Giuseppe Falzea_Presidente Ordine degli Architetti P.P.C. di Messina

Arch. Anna Carulli_Presidente della Fondazione Architetti nel Mediterraneo di Messina

Interventi:

Demetrio Di Grado, Artista (Caltagirone), Autore della copertina del libro di R. Andrea Cristelli che attiverà una performance durante la durata del Convegno.

Avv. Nino Sottile Zumbo, Critico d’arte, Curatore Fondazione Mudima – Milano

Prof. Arch. Paola Raffa, Chairholder Cattedra UNESCO Università Mediterranea di Reggio Calabria

Arch. Enzo Fiammetta, Direttore del Museo delle Trame del Mediterraneo di Gibellina, Fondazione Orestiadi

Dott. Nino Pietrini, Esperto in progettazione europea_Archivio patrimonio Mariano Pietrini

Nino Abbate, artista fondatore Museo Epicentro di Gala in Barcellona Pozzo di Gotto (ME).