Concorso “Sicilia: Storie di Coraggio, Giustizia e Libertà”, ecco i risultati

Si sono conclusi i lavori della giuria del Concorso per le scuole primarie e secondarie di primo grado “Sicilia: Storie di Coraggio, Giustizia e Libertà” ideato e organizzato dall’Associazione Culturale GALLERIA

PROgetto CITTA’ con il supporto del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto (ME), Assessorato Pubblica

Istruzione sui temi della legalità’ e dell’educazione civica.

Il Concorso si è concluso positivamente con la consegna degli elaborati da parte delle scuole aderenti alla segreteria organizzativa che ha sottoposto all’esame della commissione i 27 elaborati perfettamente rispondenti al bando che era stato disseminato in numerosi eventi pubblici, a mezzo stampa e indirizzato via mail a tutti gli Istituti Comprensivi della provincia di Messina.

Sono risultati vincitori 4 istituti comprensivi: L’Istituto Comprensivo Capuana con la Dirigente Carmela Pino, referente progetto Prof.ssa Angela Saja e l’Istituto Comprensivo D’Alcontres con la Dirigente Patrizia Italia e referenti del progetto Prof.ssa Antonella Calamuneri e Sebastiana Baglione di Barcellona Pozzo di Gotto; l’Istituto Comprensivo Torregrotta con la Dirigente Barbara Oteri e referenti la Prof.ssa Tindara Giuseppa Puliafito e la Prof.ssa Rosaria Rizzo e l’Istituto Comprensivo Saponara con la Dirigente Emilia Arena con referente il Prof. Vincenzo Drago che ha ricevuto una menzione.

La segreteria tecnica altamente qualificata, nominata dal Consiglio Direttivo dell’Associazione GALLERIA

PROgetto CITTA’ era composta dalla Prof.ssa. Valentina Certo, Storica dell’Arte esperta su Caravaggio e nota divulgatrice scientifica; dal Prof. Arch. Rosario Andrea Cristelli (Presidente GALLERIA PROgetto CITTA’), PHD in Progettazione Architettonica, Docente di Storia dell’Arte esperto in digitalizzazione, promozione e valorizzazione del patrimonio culturale, inclusione e coesione sociale; dal Prof. Arch. Enrico Pata, Docente di Storia dell’Arte, studioso dell’architettura di culto ed esperto sul restauro dei monumenti; dall’ Ing. Giovanni Gargano, artista concettuale, visionario e avanguardista, recentemente vincitore del Primo Premio della prima edizione di “Scintille d’arte” organizzato dall’Associazione il Seme, con l’opera luminosa “Nuova Rinascita” installata in mostra permanente presso l’IT Fermi di Barcellona Pozzo di Gotto e dall’Arch. Santina Maio, artista nota per le sue composizioni geometricamente complesse e cromaticamente caratterizzate sui temi mediterranei fortemente identitari.

La Giuria ha valutato gli elaborati precedentemente suddivisi in categorie dalla segreteria organizzativa e sono risultati vincitori:

Per la categoria Video vincono pari merito l’Istituto Comprensivo Torregrotta con la classe I A della Scuola media Dante Alighieri che ha presentato il video sulla storia di Graziella Campagna raccontata dal fratello Pietro e l’Istituto Comprensivo Capuana di Barcellona Pozzo di Gotto (ME) con il video “PEPPA A

CANNUNERA METTETE FIORI NEI VOSTRI CANNONI” realizzato con le 9 classi della Scuola

secondaria di primo grado Verga.

Per la categoria Collage analogici è risultato vincitore Formica Benedetto dell’I.C. D’Alcontres di Barcellona Pozzo di Gotto (ME) sul tema della fragilità e del bullismo/cyberbullismo;

La premiazione, simbolicamente, è stata prevista per il 23 maggio 2025, durante la Giornata della Legalità dando seguito alla disseminazione del progetto concluso nel 2024.

La commissione ha assegnato inoltre 5 menzioni personali, una per ogni giurato che in alcuni casi coincidono con i vincitori delle sezioni: Valentina Certo ha menzionato l’alunno Trovato Gioele per aver trattato con semplicità e colore un tema territoriale di notevole importanza ricordando Graziella Campagna con il disegno “Ali spezzate”.

Giovanni Gargano ha menzionato l’alunno Cicero Francesco dell’Istituto Comprensivo D’Alcontres di

Barcellona per aver sintetizzato efficacemente l’effetto amplificato dei social media nei confronti dei giovani.

Enrico Pata ha menzionato l’alunno Simone Genovese dell’Istituto Comprensivo D’Alcontres per la composizione, la scelta cromatica, il bilanciamento dei pesi grafici e per i contenuti strutturati ed efficaci.

Cristelli Rosario Andrea ha menzionato l’alunno Sciotto Gioele della 1°A della scuola “Dante Alighieri”

dell’Istituto Comprensivo Torregrotta (ME) con “Raggi di Sole” per aver trattato poeticamente una pluralità di temi inerenti l’educazione civica con spirito positivo.

Tina Maio ha menzionato Lakhlifi Abdul dell’IC D’Alcontres per aver scelto un tema delicato dimostrando

con abilità espressiva una sensibilità verso la lotta alla violenza sulle donne.

L’associazione culturale GALLERIA PROgetto CITTA’ ringrazia la Giuria e tutte le scuole partecipanti che

permetteranno attraverso gli elaborati presentati.