Scippo a Messina: arrestato 38enne

Ieri pomeriggio, i Carabinieri della Stazione di Messina Arcivescovado e del Nucleo Radiomobile hanno arrestato un 38enne nordafricano, dopo averlo individuato mentre si nascondeva in un edificio del centro storico.

L’uomo, secondo quanto ricostruito, pochi minuti prima, avrebbe sottratto con violenza ad una 64enne messinese uno smartphone e cento euro in contanti, mentre la vittima si trovava in macchina con il marito, dandosi poi alla fuga per le vie del capoluogo peloritano.

Ad avvertire i Carabinieri è stato un cittadino che, passando, sentite le grida della malcapitata, ha subito contattato il numero unico d’emergenza “112”, fornendo una descrizione del sospettato. LaCentrale Operativa ha immediatamente diramato le ricerche alle pattuglie in circuito, permettendo ai militari dell’Arma di individuare il ricercato dopo pochi minuti.

L’uomo, senza fissa dimora già noto alle forze dell’ordine, è stato ristretto nelle camere di sicurezza della caserma, in attesa della celebrazione dell’udienza di convalida, mentre cellulare e denaro sono stati restituiti alla legittima proprietaria.