Question Time in Parlamento: si parla anche dell’oltraggio alla targa di Beppe Alfano

Lo scorso 9 marzo è stata danneggiata la targa memoriale dedicata al giornalista Beppe Alfano, ucciso dalla mafia.

Il volgare gesto, già condannato dalle istituzioni e dall’Ordine dei Giornalisti, è arrivato al banco del Question Time in corso in queste ore su Rai Parlamento.

Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, infatti, risponde oggi a interrogazioni – rivolte al ministro dell’Interno – sulle iniziative volte a tutelare la memoria delle vittime di mafia, in relazione a recenti atti di oltraggio alla figura di Beppe Alfano verificatisi nel comune di Barcellona Pozzo di Gotto.



Già quel giorno, la figlia Sonia Alfano aveva diffuso la seguente nota: “Non è la prima volta e purtroppo non sarà nemmeno l’ultima, ma sono certa che alcuni infami ed avvoltoi siano stati infastiditi dalle ultime novità riguardanti il delitto di mio padre. So anche che questi illustri vigliacchi non avranno il coraggio di dirmi in faccio ciò che pensano di mio padre, e abbandonano il loro elegante pensiero ad una targa. E che nessuno dica che è opera di ragazzini perché ahimè molti di loro nemmeno sanno chi era Beppe Alfano. Chiaramente stamattina ho immediatamente avvertito la Compagnia dei Carabinieri ed il sindaco Calabrò, che ha provveduto a far cancellare l’opera d’arte. Da decenni sostengo che la copertura agli assassini di mio padre sia stata fornita da apparati deviati delle nostre istituzioni, ed ora che questo sta emergendo con nomi e cognomi di funzionari dello Stato, qualcuno evidentemente comincia a tremare e pensa bene di ricorrere al solito metodo: screditare, sminuire, insultare. Io lo dico per voi, cambiate modalità. E se proprio volete fare qualcosa di coraggioso, ditemelo in faccia, affrontatemi. Sapete dove trovarmi, il coraggio di mio padre da 32 anni è il mio, potete farcela”.

Adesso, l’attenzione si è spostata a livello nazionale.