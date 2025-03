Woman Social Night: grande successo per la serata di beneficenza dedicata alle donne, raccolti 6300€

Una serata indimenticabile, ricca di emozioni, arte e solidarietà: la Woman Social Night, organizzata dalla società E20Divini, ha celebrato l’8 marzo nella splendida cornice di Palazzo D’Amico, trasformando la Giornata Internazionale della Donna in un’occasione concreta di sostegno e impegno sociale.

L’evento ha visto la collaborazione di diverse realtà locali e culturali, a partire dal Milazzo Film Festival, che ha aperto la serata con la proiezione del film “Prima Donna”, la storia di una pioniera dei diritti femminili, selezionata dal Direttore Artistico Mario Sesti. Un’opera intensa e simbolica, che ha dato il tono perfetto a una serata dedicata all’empowerment e alla solidarietà femminile.

Uno dei momenti più emozionanti è stato l’ingresso in sala dell’attrice e regista Sonia Bergamasco, che ha consegnato alla presidente dell’Associazione Astrea – Amici delle Donne, Sebastiana Genovese, l’assegno con la cifra raccolta durante l’evento: 6.300 euro destinati a sostenere le attività dell’associazione, impegnata da anni nel supporto alle donne in situazioni di difficoltà.

“Sono veramente molto onorata di ricevere questo contributo a favore della nostra piccola realtà” — ha dichiarato la Genovese — “Negli anni abbiamo sempre cercato di offrire un aiuto concreto alle donne che si trovano ad affrontare momenti difficili. Essere qui stasera, circondate da tanto affetto e partecipazione, ci riempie di gratitudine e ci dà la forza di continuare questa missione.”

Anche la regista Bergamasco ha voluto sottolineare l’importanza della rete solidale: “Fare squadra è fondamentale, soprattutto quando si tratta di supportare il sociale. Il lavoro che l’Associazione Astrea porta avanti è prezioso, e serate come questa dimostrano quanto sia importante collaborare per creare un impatto reale.”

A rendere ancora più speciale la Woman Social Night, l’esposizione delle opere della pittrice Wioletta Meler e la donazione di un’originale opera d’arte, l’Uovo d’Autore di Titti Scolaro, battuta all’asta a favore della causa. Due gesti di generosità che hanno unito cultura, creatività e solidarietà in una sinergia perfetta.

“Abbiamo voluto festeggiare la Giornata della Donna facendo qualcosa di concreto per le donne” — ha dichiarato Verdiana, CEO di E20Divini — “E il risultato è stato possibile solo grazie al grande supporto delle aziende del territorio e della cittadinanza, che ha sposato la causa con entusiasmo. Vedere professioniste come Wioletta e Titti mettere a disposizione il loro talento ci ha reso orgogliose: questa è la dimostrazione che, quando le donne collaborano, nascono cose straordinarie. La bellezza di fare rete sta proprio qui: nel trasformare il sostegno reciproco in opportunità e cambiamento. Un ringraziamento speciale lo voglio fare anche a Dj Frank Bonarrigo, che ci ha supportato animando la sala con la sua musica.”

La Woman Social Night è stata più di un evento: è stata una celebrazione della forza, della creatività e della solidarietà femminile. Una serata in cui l’unione tra donne ha fatto davvero la differenza, dimostrando che insieme si può costruire qualcosa di grande e di duraturo.