Una giornata in fuoristrada per i ragazzi del Centro dedicato per l’Autismo “Dopo di noi”

Una domenica di sole e di spensieratezza quella dello scorso 9 marzo per i ragazzi del Centro dedicato per l’Autismo “Dopo di noi” di Barcellona Pozzo di Gotto che, grazie alla disponibilità del Club 2.0 off-road Sicilia, hanno potuto trascorrere una giornata immersi nella natura.

Partiti da Piazza Falcone – Borsellino si sono diretti in fuori strada sulle colline limitrofe, in particolare a Castroreale, Piano Margi e scesi per le vie di Bafia trascorrendo piacevoli ore in compagnia tra natura, fuoristrada e buon cibo. Un pranzo a Porticato, partecipato tra gli altri anche dalla responsabile del Centro dedicato per l’Autismo Nica Calabrò e dalla Direttrice del Co.Di Simona Cutroni.