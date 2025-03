L’ultimo saluto al Direttore, il nostro grazie a Barcellona

Tutta la redazione 24live ci tiene ringraziare quanti si sono uniti al nostro dolore e ci sono stati vicini in questi giorni così difficili. Ancora non riusciamo a realizzare, ma l’ondata di bene della Città ci ha travolto e supportato. Il bene genera bene e l’amore è l’antidoto alla morte: ne siamo certi. Grazie.

Questo editoriale è dedicato a Giuseppe ed è il pensiero che ci siamo sentiti di rivolgergli ieri durante l’ultimo saluto.

Era il 2012 e quel 18 marzo lo ricordiamo tutti: tu e Flaviana avevate avuto un’intuizione brillante che presto sarebbe stata realtà.

Nasceva 24live.it, un quotidiano online che voleva essere sempre sul pezzo, raccontare la città, facendo anche ponte tra essa e le istituzioni… quanto tempo e quante energie impiegate affinché tutti capissero le buone intenzioni di un progetto che ha saputo resistere a tutte le intemperie, adattarsi e modellarsi alle esigenze dei tempi e crescere sempre più, nonostante le mille difficoltà.

A un certo punto abbiamo smesso di contare i follower, mentre continuavamo a contarci attorno a quel tavolo e a trovarci sempre meno. Si cresce e il Sud ci porta altrove, i sogni non sempre pagano la benzina per andare a lavorare e spesso richiedono più tempo di quello che abbiamo a disposizione… e i passi indietro sono inevitabili. Inevitabili per tutti, tranne che per te che in questa Barcellona ci hai voluto credere fermamente, convintamente, perché “è la nostra città”, “perché se rimani oggettivo hai vinto”, perché sì eravamo arrivati per primi e indietreggiare non era per noi, non era per 24live.

Eri ovunque e tutti ti hanno apprezzato: chi per un attimo, chi per anni, sei stato e rimarrai quello sul pezzo, quello della giusta intuizione, quello che sapeva raccontarla Barcellona e la sapeva raccontare bene ai barcellonesi, che tanto ti hanno apprezzato e che oggi sono qui con noi e si sentono ancora increduli.

Caro Direttore, per noi della redazione e collaboratori sei sempre stato “Giuseppe, Peppe, collega, amico, amore mio, papà”, perché la verità è che siamo sempre stati una famiglia e questo è sempre stato merito tuo. “Abbiamo una cosa da vedere…” dicevi presentandoci l’ennesima notizia da verificare o evento da organizzare e un attimo dopo “ho risolto, non hai letto 24live?”. Sì perché tu eri soluzione, ponte e dialogo, sorrisi e silenzi. Ti irritavi, sì, ma come per i successi non lo mostravi mai. Il tuo valore lo abbiamo sempre saputo, ma oggi vorremmo esplicitarlo a tutti.

Giuseppe era eccezionale per tutti i motivi che sapete, ma soprattutto per quello che nessuno sa:

⁃ la pazienza dell’ascolto e la voglia di insegnare ogni minimo trucco appena appreso, senza avere mai riserve;

⁃ il pensare oltremodo come fare per rendere 24live quello che meritava di essere: un modo per riuscire a fare il mestiere più bello del mondo, in modo dignitoso;

⁃ Giuseppe era il direttore, il redattore, il Videomaker, il social media manager, la fonte e poteva esserlo contemporaneamente;

⁃ questo direttore non si è mai scoraggiato e, pur di lasciare libera la voce di 24live, ha anche rifiutato editori che si sono presentati numerosi;

⁃ Giuseppe, con grande intuito, è sempre stato proiettato verso il futuro, da questo spirito derivano eventi ed iniziative di vario genere, anche collegate alle Istituzioni, approfondimenti, come il TG settimanale, interlocuzioni con esperti, come è avvenuto ad esempio durante il Covid, in modo da dare un servizio concreto ai cittadini, ed era pronto a nuovi ed importanti cambiamenti per 24live.

24live ha regalato a questa città momenti intensi di condivisione di qualità con personalità di spicco, credendo fermamente nel futuro di Barcellona e parlando sempre ai giovani. Giuseppe ha sempre creduto nel valore di ogni piccolo passo e ha dato tutto fino a rinunciare anche ad altri lavori, dedicandosi interamente a questo giornale, accettando di fare l’addetto stampa dell’Igea Virtus con orgoglio e a cadere lavorando, durante una conferenza stampa.

Per noi è un dolore immenso e questo peso sul cuore probabilmente non ci abbandonerà mai, proprio in questo caso non era necessario che arrivassi primo! Sappiamo bene che mai avresti voluto e che ancora tante cose avresti voluto realizzare con Flaviana e Aurora per le quali il tuo amore è stato sempre immenso e talmente grande da essere palpabile.

Per noi non c’è altra consolazione, che prendere il coraggio a due mani e far continuare a battere questo tuo cuore: 24live. Non conosciamo altro modo e ce la metteremo tutta per renderlo quello che avevi sperato e ancora di più. Questa è una promessa.

Grazie di tutto. È solo un arrivederci.