Scomparsa del Direttore: proclamato lutto cittadino

L’Amministrazione di Barcellona Pozzo di Gotto ha proclamato il lutto cittadino per la scomparsa del nostro direttore Giuseppe Puliafito. Riportiamo di seguito quanto appreso da una nota diffusa a firma dell’Amministrazione.



“Barcellona Pozzo di Gotto piange la scomparsa del giornalista Giuseppe Puliafito.

Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale di Barcellona Pozzo di Gotto esprimono profondo cordoglio per la prematura scomparsa del giornalista Giuseppe Puliafito, direttore responsabile della testata giornalistica online 24live.it.

Giuseppe Puliafito è stato un professionista stimato e apprezzato, un punto di riferimento per la comunità locale grazie alla sua passione per il giornalismo e al suo impegno nel raccontare con obiettività e scrupolo i fatti del territorio. La sua voce, sempre attenta e puntuale, mancherà a tutti coloro che lo hanno conosciuto e seguito.

In segno di rispetto e partecipazione al dolore della famiglia, l’Amministrazione Comunale proclama il lutto cittadino per il giorno delle esequie.

“Con la scomparsa di Giuseppe Puliafito, Barcellona Pozzo di Gotto perde un giornalista di talento e un uomo di grande valore”, dichiara il Sindaco. “La sua passione per la verità e il suo impegno nel raccontare la nostra città sono stati un esempio per tutti noi. In questo momento di dolore, ci stringiamo alla famiglia e ai suoi cari”.

L’Amministrazione Comunale invita la cittadinanza a partecipare al lutto cittadino, osservando un minuto di silenzio durante le esequie e manifestando la propria vicinanza alla famiglia di Giuseppe Puliafito.

In segno di lutto, l’Assessorato alla Cultura comunica l’annullamento di tutti gli eventi previsti per la Festa della Donna”.