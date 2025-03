24live piange la scomparsa del suo Direttore

Siamo increduli, attoniti, profondamente addolorati: è venuto a mancare improvvisamente il nostro Direttore Giuseppe Puliafito.

Questo pomeriggio, durante una conferenza stampa al Teatro Trifiletti, un malore ha colto di sorpresa il nostro Direttore. Soccorso in sala e poi trasportato in codice rosso all’Ospedale Fogliani di Milazzo, Giuseppe non ce l’ha fatta. Così, la sua scomparsa ha già fatto il giro di tutte le pagine social e di tutti i giornali locali e confermarlo è superfluo: 24live non ha più un padre, Barcellona Pozzo di Gotto perde il suo cronista garbato, uno dei migliori, la redazione di 24live perde il più grande dei suoi sognatori, il maestro dai modi gentili, l’amico prezioso.

Giuseppe ha dedicato la sua vita a questo progetto e alla sua professione di giornalista, mantenendo sempre alta la bandiera dell’ottimismo, dell’etica e della gentilezza, mettendo davanti a tutto l’umanità, la bontà e il buonsenso che lo contraddistinguevano. La sua vita è stata all’insegna della ricerca della verità, dell’etica dell’informazione e della crescita di questa testata, che sotto la sua direzione è diventata un punto di riferimento per lettori e colleghi. Il suo impegno, la sua passione e il suo instancabile lavoro rimarranno un’eredità preziosa per tutti noi.

Perderlo oggi è faticoso, surreale e ingiusto, ma averlo avuto è stato un privilegio.

Grazie, Direttore. Ci mancherai immensamente.

Ci stringiamo forte al dolore della moglie, il nostro Caporedattore, Flaviana Gullì, della figlia Aurora e della sorella Giovanna.

La salma è presso la sala mortuaria del Fogliani di Milazzo e l’ultimo saluto al Direttore sarà dato lunedì pomeriggio. Seguiranno maggiori dettagli.