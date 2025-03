Omaggio a Peppa Cannoniera a Palazzo Fazio

Appuntamento domenica 9 marzo alle 18.30 a Palazzo Fazio con “Donne protagoniste della storia: omaggio a Peppa Cannoniera, eroina risorgimentale”.

L’evento, organizzato dall’associazione Palazzo Fazio e dalla Pro Loco “Alessandro Manganaro” di Barcellona, sarà finalizzato a far conoscere la figura della barcellonese Giuseppa Bolognaro o Calcagno, nota come Peppa Cannoniera, che per la sua partecipazione ai moti rivoluzionari dopo l’Unità d’Italia fu decorata con la medaglia d’argento al valor militare.

All’incontro, dopo i saluti istituzionali della senatrice Ella Bucalo, componente della comissione Cultura e Istruzione del Senato, dell’onorevole Elvira Amata, assessore regionale per il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo, del sindaco della città del Longano Pinuccio Calabrò, dell’assessore comunale Angelita Pino, interverranno Salvatore Scilipoti, esperto comunale alla Cultura, la professoressa Angela Saja, esperta d’arte, lo storico Andrea Italiano e Titty Benintende, presidente A.D.S.I Sezione Sicilia. A curare gli intermezzi musicali sarà la soprano Maria Francesca Giunta.