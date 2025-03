Il Valdemone greco raccontato all’Università della Terza Età di Barcellona Pozzo di Gotto

L’Università della Terza Età, in giorni scorsi, ha ospitato un interessante incontro su “Aspetti del Valdemone greco” con i professori Daniele Macris, Nino Quattrocchi e Donatella Bucca.

Introdotti dal Rettore dell’UTE Tanina Caliri, i tre relatori hanno affrontato alcuni aspetti della presenza greca nel Valdemone, cioè quell’area occupante l’area nord-orientale della Sicilia, secondo la divisione fatta dagli arabi, che prende il nome dalla città di Demenna, nei Nebrodi, di non ancora sicura identificazione topografica.

Daniele Macris, fondatore e segretario della Comunità Ellenica dello Stretto, docente di latino e greco, esperto conoscitore della cultura greca, autore del libro “I Greci di Messina. Storia e cronache dei greci messinesi dall’VIII al XXI secolo”, Di Nicolò edizioni, presentato a Barcellona Pozzo di Gotto il 18 gennaio scorso (una nostra recensione del libro è stata pubblicata su questa testata il 22 gennaio scorso), si è soffermato sulla presenza greca a Messina e provincia parlando dei greci paesani e dei greci levantini, che vivevano nel quartiere greco di Messina, come riportava padre Placido Samperi, ed ha rammentato i nomi di alcuni, quali Costantino Lascaris e Silvestro Maurolico.

Donatella Bucca, nostra concittadina laureata presso l’Università degli Studi di Bologna con una tesi in Storia della musica medievale e rinascimentale incentrata su “Un codice liturgico-musicale italo-greco del XIII secolo”, e successive specializzazioni, oggi Professore Associato di Paleografia presso l’Università degli Studi di Messina, ha affrontato un argomento di grande interesse. Ha approfondito, con l’aiuto di immagini, i codici greci della Biblioteca Regionale di Messina. Si tratta di 175 codici greci e 2 rotoli, tutti manoscritti, realizzati a partire dal 1131, appartenenti alla Biblioteca del Monastero Basiliano del SS. Salvatore di Messina, oggi non più esistente. Ha illustrato i vari tipi di codici, i più antichi provenienti dal monastero basiliano di Rossano, da dove giunse a Messina il primo Abate, San Luca. Ha inoltre rilevato che tra queste opere si trovano dei manoscritti musicali, utilizzati per la liturgia, molto importanti a livello mondiale perché rari, in quanto presentano la notazione musicale paleobizantina.

Infine Nino Quattrocchi, autore di studi sul nostro territorio, tra cui “Sui sentieri dei monaci di Vanella”, pubblicato nel 2017, ha parlato della presenza greca nel Piano di Milazzo tra l’XI e il XIV secolo. Il Piano di Milazzo era un’area all’interno del Valdemone, tra la costa tirrenica e la dorsale dei Peloritani, dove sorsero una serie di Monasteri Basiliani con la funzione di controllare e gestire il territorio. Tra questi il Monastero di Gala, il piccolo insediamento di Santa Venera di Vanella, ed anche il Tempio di Santa Venera con retrostante grotta dove secondo la tradizione visse santa Venera di Gala. Infine ha ricordato la necessità di salvaguardare i resti del Monastero Basiliano di Gala.