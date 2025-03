Primavera anticipata con i progetti culturali di Fumettomania

La primavera per Fumettomania quest’anno inizia prima del 21 marzo e con tanti appuntamenti

Ieri 4 marzo, Fumettomania ha iniziato con un doppio evento: di mattina l’associazione barcellonese sarà all’Istituto d’Istruzione Superiore “G.B. Impallomeni” di Milazzo, nell’ambito del Progetto Lettura dell’istituto, insieme al fumettista messinese Lelio Bonaccorso, per incontrare gli studenti di 12 classi e dialogare con loro del romanzo a fumetti: “Peppino Impastato. Un giullare contro la mafia”; di pomeriggio, inizia sul sito magazine dell’associazione 4/3/1943: Lucio Dalla l’Artista, il primo speciale del 2025, con un articolo di Fabrizio Scibilia giornalista, autore di testi per il teatro e già direttore di testate giornalistiche nel ventennio scorso.

Ideato nell’anniversario degli 80 anni dalla sua nascita (2023), questo speciale sul cantautore italiano vedrà la luce quest’anno nella prime tre settimane di marzo, arricchito da otto interventi, tra testi e disegni per celebrare la figura di Dalla.

A proposito del sito, dal 24 febbraio il sito-magazine on line di Fumettomania è gemellato con il blog inglese downthetubes, dell’esperto John Freeman. John è un redattore di fumetti e riviste, scrittore e addetto stampa per il Lakes International Comic Art Festival. Lavorando nell’editoria di fumetti britannica dagli anni ’80, i suoi crediti includono la redazione di titoli come Doctor Who Magazine e Overkill per Marvel UK, Babylon 5 Magazine, Star Trek Magazine e il suo successore, Star Trek Explorer, e altro ancora.

Nella mattina dell’8 e del 26 marzo, continua il terzo progetto di lettura di Fumettomania del 2025, con minori stranieri di Barcellona Pozzo di Gotto, Milazzo e Pace del Mela, che stanno leggendo “Salvezza”, una graphic novel disegnata da Lelio Bonaccorso su testi di Marco Rizzo. Realizzata in collaborazione con la cooperativa Utopia, questo progetto affronta lo stesso argomento e titolo di quella che si sta realizzando all’I.C. “Bastiano Genovese” (Quale accoglienza?… Storie di migranti).

Nel pomeriggio del 12 e del 26 marzo si svolgeranno le ultime due lezionidell’Arch. Mario Benenati per gli iscritti all’Università della Terza Età (diretta dalla Prof.ssa Tanina Caliri), dedicate agli elementi cardine del linguaggio del fumetto (il balloon, la vignetta, la costruzione di una pagina e la tecnica del disegnatore di fumetti).

«Queste attività culturali e didattiche, le collaborazioni con vari territori e contesti sociali, sono frutto di anni di lavoro e di tanto impegno», afferma Benenati, «nonostante la soddisfazione per i risultati ottenuti, Fumettomania si propone di raggiungere un obiettivo che darebbe lustro a Barcellona e al circondario: la Biblioteca del Fumetto».