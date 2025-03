Il GAL Tirrenico Mare Monti e Borghi approva decreti di finanziamento per oltre un milione e 200 mila euro destinati ai Comuni aderenti

Il Consiglio di Amministrazione, con presidente Carmelo Pietrafitta, ha approvato n. 10 Decreti di concessione per un totale di € 1.259.052,53, di cui € 579.527,69 sulla SM 7.5 Azione GAL 3.5 del Piano di Azione Locale, € 589.524,84 sulla SM 7.2 Azione 3.9 del Piano di Azione Locale, € 90.000,00 sulla SM 16.4 Azione GAL 1.5 .

Dopo un’intensa attività di accompagnamento ed animazione dell’UdP, coadiuvato dalle commissioni istruttorie, il GAL Tirrenico MMB ha rilasciato 10 Atti di Concessione di contributi a fondo perduto al 100%.

Il GAL Tirrenico MMB impegna così quasi un ulteriore 40% delle risorse del Piano di Azione. A breve, inoltre, si concluderà l’istruttoria delle domande di aiuto giunte entro la fine dell’anno 2024 relative al nuovo Bando SM 7.5 seconda edizione, chiuso a dicembre 2024 per un totale di ulteriori risorse messe a disposizione del territorio pari ad circa €1.200.000,00.

Quelli di oggi sono contributi al 100% a favore sia di interventi infrastrutturali come la SM 7.2 a “Sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all’espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico”, che di potenziamento del turismo sostenibile come la SM 7.5 a “Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala”.

Questi interventi rappresentano un importante ed utile occasione di sviluppo e riconoscibilità per il territorio dei 13 comuni del GAL Tirrenico MMB, che certificano la validità dello strumento L.E.A.D.E.R. dedicato allo sviluppo sostenibile dal basso.

Occasione che sarà ancor più amplificata sia dalle risultanze del nuovo bando SM 7.5 concluso a dicembre 2024 per un totale di risorse messe a disposizione pari ad circa €1.200.000,00 che dal progetto “a regia diretta” a cui il GAL sta partecipando con un finanziamento di circa € 600.000,00 per la promozione territoriale e dei prodotti tipici.

Gli interventi dovranno iniziare già nella prossima settimana e concludersi entro il 30/06/2025 per le SSMM 7.2 e 7.5, mentre per la SM 16.4 si dovranno concludere entro aprile 2025, salvo proroghe supportate da valide ragioni di forza maggiore.

Gli atti di concessione sono stati rilasciati ai seguenti comuni ed enti:

Azione GAL 3.9, SM 7.2 – PSR Sicilia 2014 2020 :

– Comune di Merì € 120.000,00;

– Comune di Tripi € 109.596,18

– Comune di Rodì Milici € 119.928,66

– Comune di Mazzarrà Sant’Andrea € 120.000,00

– Comune di Novara di Sicilia € 120.000,00

Azione GAL 3.5, SM 7.5 – PSR Sicilia 2014 2020 :

o Comune di Castroreale € 147.690,23

o Comune di Basicò € 147.690,23

o Comune di Furnari € 147.690,23

o Comune di Oliveri € 136.457,00

Azione GAL 1.5, SM 16.4 – PSR Sicilia 2014 -2020:

– Terradisuli d Miano Ottavio € 90.000,00

Soddisfatto per l’esito della riunione odierna il Presidente del Cda del Gal Tirrenico Mare Monti Borghi, Carmelo Pietrafitta: “Non posso che essere felice di essere riusciti a erogare finanziamenti che ritengo più che preziosi per il territorio. Avere sbloccato questi contributi a favore dei comuni è sicuramente un segnale importante per una porzione di territorio costituita da tredici comuni che possono così perseguire i loro obiettivi nell’ambito turistico e della sostenibilità. La nostra azione vuole dimostrare l’importanza dei GAL, ma soprattutto certifica di fatto come consorziarsi rappresenti un valore aggiunto fondamentale. Sono convinto che la rotta tracciata.è quella giusta e pertanto auspico che si possa proseguire su questa direzione anche per le linee di azione futura. Noi lavoreremo sodo per poter essere funzionali al nostro territorio e al suo futuro socio-economico”.