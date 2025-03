Barcellona piange Guido Siracusa, magistrato del Tar di Reggio Calabria e grande appassionato di musica

Si è spento nella sua abitazione di Messina il magistrato barcellonese Guido Siracusa, noto in città anche per la sua innata passione per la musica.

L’ex magistrato nato nel 1937, dopo la laurea in Giurisprudenza ed alcune esperienze come Segretario comunale, vinse il concorso come vice presidente della sezione staccata del Tar di Reggio Calabria.

Ha sempre mantenuto il contatto con la sua Barcellona e lo ricordano in tanti come ex allievo salesiano e per la sua empatia nei confronti degli amici. Era anche un versatile esecutore di vari strumenti quali il flauto barocco, la chitarra, il clarinetto e il sax.

I funerali si terranno domani alle 16 nella Basilica Cattedrale di Messina.

