Titti Scolaro dona il suo Uovo di Pasqua d’autore alla serata “Women Social Night”

Sarà battuto all’asta prima della consegna dell’assegno da parte dell’attrice e Regista, Sonia Bergamasco madrina dell’evento

Conto alla rovescia per la serata dell’8 marzo, nello splendido scenario dello storico Palazzo D’Amico di Milazzo, si terrà la “Women Social Night”, un evento di beneficenza organizzato da E20divini srl a sostegno dell’Associazione Astrea – Amici delle Donne. Una serata speciale pensata per celebrare le conquiste femminili, sensibilizzare sulle discriminazioni e violenze che molte donne ancora subiscono e contribuire concretamente a una causa importante, con una madrina d’eccezione, l’Attrice e Regista Sonia Bergamasco.

La straordinaria donazione di Titti Scolaro: in asta l’Uovo di Pasqua d’Autore, premiato a livello nazionale

Tra i momenti più attesi della serata ci sarà senza dubbio la prestigiosa asta di beneficenza, resa possibile dalla generosità della maestra pasticciera Titti Scolaro, che ha scelto di donare la sua opera d’arte premiata per sostenere l’iniziativa.

Si tratta del magnifico Uovo di Pasqua d’Autore, con cui Titti Scolaro ha conquistato la medaglia di bronzo alla Fiera del Tirreno CT di Massa Carrara nei concorsi organizzati dalla FIPGC (Federazione Internazionale Pasticceria Gelateria Cioccolateria). In questa competizione, tra le più importanti del settore, l’uovo si è distinto nella categoria “Miglior Uovo di Pasqua decorato” grazie alla sua bellezza e originalità.

L’opera è un vero capolavoro di alta pasticceria e fine arte:

• Peso: 700 grammi;

• Cioccolato: cioccolato bianco di altissima qualità Edelweiss Agostoni;

• Decorazioni: rilievi in pasta scultura e colori alimentari a base di burro di cacao.

Ma ciò che rende quest’uovo ancora più straordinario è l’ispirazione artistica dietro la sua creazione. Titti Scolaro ha voluto rendere omaggio a due giganti della storia dell’arte, Vermeer e Van Gogh, unendo le loro opere in una composizione armoniosa e visivamente potente:

• “La Notte Stellata” di Van Gogh, uno dei dipinti più celebri di sempre;

• “I Girasoli”, icona di vitalità e ottimismo;

• “Campo di grano con volo di corvi”, ultima opera e testamento spirituale dell’artista olandese;

• In primo piano, in rilievo, “La ragazza con l’orecchino di perla” di Vermeer, conosciuta come la “Monna Lisa del Nord” per il suo sguardo misterioso e magnetico.

L’intero ricavato dell’asta sarà devoluto all’Associazione Astrea, destinato alle attività di supporto alle donne in difficoltà. La generosità di Titti Scolaro e la bellezza senza tempo di questa creazione rendono questa donazione un gesto di grande valore artistico e umano.

Un evento di cultura, arte e impegno sociale

La serata, realizzata in collaborazione con il Milazzo Film Festival (MFF), prenderà il via alle 19:30 con la proiezione di un film dedicato al mondo femminile. A seguire, gli ospiti saranno accolti da una cena a buffet con accompagnamento musicale e dalla mostra d’arte di Wioletta Agnieszka Meler.

Il momento centrale dell’evento sarà la consegna ufficiale della donazione alla Presidente dell’Associazione Astrea, Sebastiana Genovese alla presenza dell’attrice e regista Sonia Bergamasco, ospite d’onore della serata.

L’Associazione Astrea – Amici delle Donne è impegnata da anni nel supporto alle donne vittime di violenza, offrendo assistenza legale, psicologica e sociale attraverso sportelli d’ascolto, percorsi di sostegno e iniziative educative, con l’obiettivo di garantire protezione e autonomia alle donne in difficoltà.

Come partecipare

La partecipazione è su prevendita e il costo del biglietto è di €40,00. Chi non potesse essere presente ma desidera comunque contribuire, può effettuare una donazione direttamente all’Associazione Astrea tramite il seguente IBAN: IT35 B 06230 82290 000015209552 (Credit Agricole Fil. Milazzo).

Per informazioni e prenotazioni: 3454883346 – 3470591018

“Women Social Night”: un’opportunità per celebrare la donna attraverso l’arte, la cultura e la solidarietà. Non mancate!