L’AVULSS ricorda i quarant’anni di volontariato

L’AVULSS di Barcellona P.G. organizza una serie di iniziative per ricordare i quarant’anni dalla sua fondazione. L’associazione opera nell’ambito del volontariato socio-sanitario, attraverso il servizio di assistenza dei malati in ospedale (attivo soprattutto quando nell’ospedale “Cutroni Zodda” funzionavano tutti i reparti), degli anziani nelle case di riposo e delle famiglie in difficoltà.

Gli eventi inizieranno l’8 marzo alle 16.30 presso la Scalinata d’arte, realizzata due anni fa dall’associazione grazie all’apporto di numerosi artisti. All’ingresso di via Immacolata sarà collocata una panchina rossa in ricordo delle vittime di femminicidi, a cui la scalinata è dedicata, e una mostra d’arte open air.

Si proseguirà il 10 marzo alle 16, presso la sede AVULSS di via Regina Margherita, 61, con la benedizione di una targa dedicata a padre Angelo Tabarelli, dei padri Venturini, fondatore dell’associazione, scomparso proprio il 10 marzo del 2017, per il quale alle 18 nella basilica di San Sebastiano sarà celebrata una messa in suffragio.

Per la festa della mamma, il 10 maggio alle 17, nella sala conferenze “Parco La Rosa” sarà presentato il libro di poesie “Parlami madre” dello scrittore e giornalista della Gazzetta del Sud Nuccio Anselmo.

La commemorazione si concluderà ad ottobre presso l’Auditorium di San Vito con una cerimonia, che prevede la proiezione di un video in ricordo dei quarant’anni di servizio di volontariato, testimonianze di volontari e riconoscimenti a personalità che si sono distinte sul campo.