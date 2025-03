Tutto pronto per il Milazzo Film Festival dal 6 al 8 marzo: ricco antipasto mercoledì sera con lo spettacolo di Sergio Rubini

Tutto pronto per l’undicesima edizione di Attorstudio – Milazzo Film Festival. Ad animare la kermesse milazzese in programma al teatro Trifiletti, dal 6 al 9 marzo, oltre all’attore e regista Sergio Rubini, le attrici Sonia Bergamasco e Vanessa Scalera ci saranno il regista Marco Tullio Giordana, Francesco Gheghi giovanissimo attore italiano, il 27 marzo prossimo nelle sale cinematografiche come protagonista del film Mani Nude, lo scenografo italiano Marco Dentici e l’autrice televisiva e regista Anna Carlucci.

Vastissimo il programma della manifestazione milazzese, la seconda dedicata tematicamente agli attori. I direttori artistici Caterina Taricano e Mario Sesti hanno messo insieme una serie di appuntamenti che ruota intorno alla proiezione dei corti e lungometraggi in concorso.

«Tanti ospiti, nuovi partner, tante novità e un programma ricco di appuntamenti – sintetizza così il Festival Antonio Napoli, uno degli organizzatori – Il mio grazie va a tutti quelli che ogni anno ci sostengono, in modo particolare agli sponsor e alle scuole che, in modi diversi, parteciperanno all’evento».

Si parte mercoledì 5 marzo, alle 21, con lo spettacolo di Sergio Rubini “Sud” (musiche originali di Michele Fazio) che rappresenta l’anteprima della rassegna mamertina, per andare avanti fino a domenica 9 marzo con ingresso gratuito, da giorno 6, a tutti gli eventi.

Da giovedì le mattine sono previsti gli incontri di Attorstudio School. La sezione della manifestazione rivolta agli studenti delle scuole medie e superiori della città. Un minipercorso di critica cinematografica avviato nei mesi precedenti al Festival che si concluderà proprio durante i giorni del Milazzo Film Festival quando gli artisti incontreranno i ragazzi.

Giovedì 6 marzo. A partire dalle 15: presentazione “Stanza del mare e della sostenibilità ambientale” a cura di Area Marina Protetta Capo Milazzo. Concorso internazionale di cortometraggi. Incontro con Sergio Rubini. A seguire consegna dell’Excellence acting award. Proiezione del film L’uomo nero (Italia – 2009) di Sergio Rubini. Incontro con Anna Carlucci. Proiezione del documentario La vita tra le mani (Italia – 2024) di Anna Carlucci. Consegna del Premio Lo Scarabeo d’Argento – Commitment all’associazione Bambini Cardiopatici nel Mondo. C’era una volta in Sicilia: proiezione di Sicilia illustrata (Italia – 1907) di Arturo Ambrosio – 6’ e di Attraverso la Sicilia (Italia – c.1920) di Piero Marelli – 5’09 (Museo Nazionale del Cinema di Torino). Musiche di Fabio Sodano. Ore 21: Concorso internazionale di lungometraggi.

Venerdì 7 marzo. A partire dalle 15: Concorso internazionale di cortometraggi e dopo lungometraggi. Incontro con Vanessa Scalera. A seguire proiezione del film Lea (Italia – 2015) di Marco Tullio Giordana Acting award a Vanessa Scalera con Marco Tullio Giordana, Mario Sesti e Caterina Taricano. C’era una volta in Sicilia: proiezione di Nella conca d’oro (Italia – c.1920) di Piero Marelli – 6′ e di L’industria dell’argilla in Sicilia (Italia – c.1920) di Piero Marelli – 4’37 (Museo Nazionale del Cinema di Torino). Musiche di Fabio Sodano. Proiezione del film L’arminuta (Italia – 2021) di Giuseppe Bonito.

Sabato 8 marzo. A partire dalle 9.30: presentazione dei panel tematici e saluto del sindaco di Milazzo Pippo Midili. Panel #1 Cinema e AI, la rivoluzione nel mondo della celluloide. Panel #2 Cineturismo, location e paesaggi. Presentazione del libro “Cineturismo in Sicilia – luoghi e paesaggi” di Enrico Nicosia ed. Kalos. Interverrà Giovanna Giulia Zavettieri (Università di Roma Tor Vergata). Panel #3 EcoMuseo 2.0. A partire dalle 15: Concorso internazionale di cortometraggi e dopo lungometraggi. Presentazione del libro di Sonia Bergamasco Un corpo per tutti, a seguire proiezione di Duse – The Greatest (Italia – 2025) di Sonia Bergamasco. La Sicilia nel cinema – Incontro con Marco Dentici. Consegna del Premio Lo Scarabeo d’Argento – Cinema. 20.15: C’era una volta in Sicilia: proiezione di Costruzione delle baracche a Messina (Italia – 1909) di Luca Comerio – 6’40” (Cineteca del Friuli di Gemona). Musiche dal vivo di Fabio Sodano. Consegna del Premio Lo Scarabeo d’Argento – Music a Fabio Sodano. Consegna dell’Acting Award a Sonia Bergamasco. Proiezione del film La vita accanto (Italia – 2024) di Marco Tullio Giordana

Domenica 9 marzo. A partire dalle 9.30: Concorso internazionale di lungometraggi. A partire dalle 16: MFF OFF – proiezione di opere fuori concorso. Ore 18: Il racconto, la sua voce – speciale podcast: Mario Sesti e Caterina Taricano consegnano il premio Il racconto della voce a Massimo Sebastiani dell’Ansa, autore del podcast “La parola della settimana” e Pablo Trincia autore di “Veleno”, “Dove nessuno guarda”, “E poi il silenzio. Il disastro di Rigopiano”. Premiazioni del concorso internazionale di cortometraggi Giuseppe M. Lo Duca – Premiazione del concorso internazionale di lungometraggi Attilio Liga. Consegna del Premio Lo Scarabeo d’Argento – Sustainable life alla Lute Milazzo. Consegna dei Premi Lo Scarabeo d’Argento – Factory. C’era una volta in Sicilia: proiezione di L’eruzione del Monte Etna (Francia – 1910) prod: Eclipse – 6’30” (Cineteca del Friuli di Gemona). Musiche di Fabio Sodano. Incontro con Francesco Gheghi e consegna premio “A star is born” a cura di Mario Sesti e Caterina Taricano. A seguire proiezione di Familia (Italia – 2024) di Francesco Costabile – 120’

LA PARTNERSHIP CON INAIL. Anche per questa edizione si è concretizzata la partnership con Inail. Oltre la presenza del dottor Asaro, direttore Inail Sicilia, nel panel “Cinema e AI, la rivoluzione nel mondo della celluloide” che si terrà sabato 8 marzo alle 9,30, da quest’anno verrà dato il Premio “Inail – La dignità del lavoro”, assegnato al miglior cortometraggio realizzato da autori under 35, a tema lavoro e sicurezza sul lavoro. Il Milazzo Film Festival e Inail Sicilia, con questo premio, intendono valorizzare le opere, realizzate da giovani registi, che affrontino in chiave moderna ed efficace tutte le sfaccettature del mondo del lavoro e, in particolar modo, tutte le dinamiche che possono rilevare la sostenibilità dello stesso, sia in termini ambientali e di sicurezza che in ambito di qualità, democraticità e accessibilità da parte di soggetti con disabilità.LA PARTNERSHIP CON L’ISTITUTO GUTTUSO. Sempre più stringente la partnership con l’istituto Renato Guttuso diretto dalla preside Delfina Guidaldi. Come ogni anno i ragazzi del Liceo Artistico, sotto la guida delle docenti Angela Caprino e Gabriella La Fauci, hanno realizzato le scenografie mentre il gruppo dei giovani fotografi guidati da Maria Grazia Pagano si occuperà di immortalare le scene salienti dell’evento. Ma in questa edizione avranno spazio anche gli studenti dell’Alberghiero che, grazie all’impegno del professore Gaetano Previti e dei suoi colleghi, offriranno delle degustazioni sabato 8 mattina “Colazione a km 0”, che vedrà coinvolti anche Sikè, l’azienda di Daniela Virgona e Pagnotta è salute.