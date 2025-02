Ponte sul torrente Mela, ripresa dopo circa due mesi la posa delle travi: sarà rispettata la consegna prevista per il 10 aprile?

Tornano in azione le gru alla foce del torrente Mela, per il completamento del ponte della strada provinciale 75, che collega sulla litoranea i comuni di Barcellona Pozzo di Gotto e Milazzo.

A distanza di circa due mesi, è infatti ripresa la posa delle travi in cemento che costituiscono la base dell’impalcato su cui dovrà essere poi completato il manto stradale e le opere accessorie finalizzata alla riapertura dell’importante strada di collegamento, chiusa dalla primavera del 2023. La ditta incaricata ha ottenuto la proroga al 10 aprile 2025 per la consegna dell’opera ed avrà circa un mese e mezzo per ultimare gli interventi. I tempi sono stretti e solo una netta accelerazione nei lavori del cantiere potrà consentire di rispettare la data fissata dal Genio Civile, ente che gestisce l’appalto per conto della Città Metropolitana di Messina, per la chiusura del cantiere aperto nel dicembre 2021.

I dubbi tra i residenti restano in merito alla data prefissata, per i ritardi accumulati negli ultimi mesi, ma la speranza di tutti è che almeno entro l’estate si possa garantire il ripristino della viabilità sulla litoranea. Solo così alleggerirebbe la pressione del traffico sulla Strada Statale 113, dove si continuano a registrare evidenti disagi soprattutto nelle ore di punta e nel territorio di Merì. Il sindaco di Barcellona Pinuccio Calabrò ha scritto più volte al Genio Civile, sollecitando il rispetto dell’ultima scadenza del 10 aprile e auspicando l’applicazione delle penali previste per legge in caso di ritardo.

foto dalla pagina Facebook “Comune di Barcellona Pozzo di Gotto”