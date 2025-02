Patti, trentenne agli arresti domiciliari per aver violato le prescrizioni imposte dalla sorveglianza speciale

La Polizia di Stato ha eseguito l’ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Patti su richiesta della locale Procura della Repubblica con la quale è stata disposta l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di un trentenne pattese.

Le costanti attività di controllo espletate dagli agenti del Commissariato di Patti, infatti, hanno consentito di imputare al giovane una serie reiterata di violazioni della misura di Prevenzione della Sorveglianza Speciale commesse di recente ed in un arco temporale di oltre tre mesi.

Inoltre, durante uno dei suddetti controlli presso il domicilio, l’uomo andava in escandescenza, si opponeva alle operazioni in atto e minacciava i poliziotti brandendo al loro indirizzo un coltello di 28 cm che poi conficcava violentemente contro una delle porte dell’abitazione.

Gli elementi acquisiti sono confluiti in una dettagliata informativa che ha consentito all’Autorità giudiziaria di disporre la misura restrittiva degli arresti domiciliari.

Si precisa che il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari e che, in ossequio al principio di presunzione di non colpevolezza e fino a sentenza di condanna passata in giudicato, sarà svolto ogni ulteriore accertamento che dovesse rendersi necessario, anche nell’interesse dell’indagato.