Novara di Sicilia, eletto il nuovo consiglio direttivo del locale Club Alpino Italiano

L’aula consiliare di Novara di Sicilia ha ospitato l’assemblea straordinaria dei soci della sezione di Novara di Sicilia del Club Alpino Italiano, che ha visto dopo un lungo periodo di commissariamento il rinnovo degli organismi sociali con l’elezione del direttivo per il triennio 2025/2028.

L’assemblea è stata aperta dal commissario Umberto Marino, che ha relazionato sulle attività svolte in questi anni, in particolare rimarcando lo scopo precipuo dell’associazione cioè quello “di far conoscere le montagne, più specialmente quelle di competenza della sezione e di agevolarvi le salite e le esplorazioni scientifiche”. Il Cai porta avanti la funzione catalizzatrice dello spirito unitario intorno a un ideale che tuttora costituisce uno dei valori essenziali della motivazione associativa.

E’ intervenuto anche il Presidente Regionale Francesco Lo Cascio, presente alle elezioni, sottolineando l’importanza della Sezione incastonata tra i monti Peloritani e Nebrodi. Si è proseguito con l’elenco delle diverse attività attuate in questi anni, in particolare modo nel campo della sensibilizzazione nelle scuole al fine di favorire nei giovani una coscienza vicina ai problemi dell’ambiente e della montagna, in un clima sereno e tranquillo.

L’assemblea ha proclamato eletti i nuovi organismi che guideranno la sezione per il nuovo triennio nelle persone di Tindaro Bertolami (Presidente), Carmelo Ceraolo, Angelo Catalano, Giuseppe Furnari, Patrizia Di Dio e Venerina Di Pietro, quali membri del direttivo. Nella prima seduta del comitato direttivo sono state distribuite le cariche ai componenti del direttivo:

Giuseppe Furnari – Vicepresidente

Angelo Catalano – Tesoriere

Ceraolo Carmelo – Segretario

Patrizia Di Dio – Consigliera

Venerina Di Pietro – Consigliera

Fanini Paolo – Revisore dei Conti

La sezione CAI vanta la propria sede in Novara di Sicilia, la stessa si avvarrà della collaborazione di soci appartenenti a diverse località del territorio di competenza.