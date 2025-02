Il Carnevale 2025 a Barcellona entra nel vivo: spostata a venerdì la serata in piazza Duomo tra musica e degustazioni

Il Carnevale 2025 a Barcellona entra nel vivo. Dopo il grande successo dei primi appuntamenti dedicati all’animazione per i bambini organizzati dall’associazione il Seme, che si ripeteranno anche domenica mattina, il cartellone di eventi predisposto dall’amministrazione comunale, in collaborazione con alcune associazioni del territorio, vivrà venerdì sera la serata in piazza Duomo, tra musica e degustazioni, organizzata dalla taverna Meari, lo stesso staff che ha curato il Capodanno 2025.

L’evento, inizialmente previsto per domani, è stato spostato a venerdì per le avverse previsioni meteo, che indicano pioggia sul comprensorio tirrenico nelle prossime 24-36 ore.

Il programma del venerdì grasso in piazza Duomo inizierà alle 20 con il Live Music affidato al TrioFast, Tiba e Daniele Paone. A seguire ci sarà lo spazio del Dj Set by Scily, Depa, Chiarenza e Pippo Basile. Previste anche le degustazione di street food, curate dalla Taverna Meàri, con maccaruna i cannaluvari, fraviole, sosizza e tanto altro.

Sabato 1 marzo è in programma la performance al teatro Mandanici del docente di fisica Vincenzo Scettini, ormai sold-out da settimane, mentre da domenica a martedì sono previste tre sfilate di carri allegorici. Domenica 2 marzo con il tradizionale percorso al centro della città, raduno in piazza Falcone Borsellino intorno alle 15.30 per poi percorrere tutta la via Roma e risalire sulla copertura del torrente Longano. Lunedì 3 marzo il percorso scelto anche per non compromettere la viabilità in un giorno lavorativo è quello di un circuito nella zona del Petraro, mentre la chiusura di martedì 4 marzo sarà sempre a Sant’Antonino, con il consueto percorso che tocca anche la zona di San Francesco di Paola.