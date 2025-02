Anche a Messina i controlli contro la devianza giovanile ed i relativi contesti criminali

A Messina, gli agenti della Polizia di Stato hanno effettuato – in particolare – posti di controllo in diverse zone del centro cittadino, tra cui Piazza Cairoli, Piazza del Popolo e Piazza Unione Europea; inoltre, i controlli sono stati effettuati nei rioni Giostra, Camaro e Villaggio Aldisio. Nell’ambito dei posti di controllo, sono state elevate 7 sanzioni ai sensi del Codice della Strada, comprensive di 3 sequestri amministrativi dei relativi veicoli e 3 carte di circolazione ritirate.

Sono state altresì eseguite alcune perquisizioni e controllate complessivamente 321 persone, 21 arrestati domiciliari e 178 veicoli. Inoltre, nel corso delle attività svolte, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria un uomo trovato in possesso di 13 grammi di cannabinoidi e sono state elevate 4 sanzioni amministrative per detenzione di stupefacenti (crack, cocaina e hashish) a carico di altrettanti soggetti segnalati quali assuntori alla competente Autorità Amministrativa.

L’attività di contrasto al fenomeno della criminalità giovanile, ad alto impatto investigativo, è stata coordinata dal Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato ed ha interessato tutto il territorio nazionale. A Messina i servizi predisposti si inseriscono tra quelli voluti dal Questore Annino Gargano, nel capoluogo e in provincia, al fine di intensificare i controlli di polizia nei luoghi di aggregazione di giovani che possano rendersi autori, in gruppo o singolarmente, di reati contro la persona o contro il patrimonio, nonché in materia di stupefacenti.