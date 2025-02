San Filippo del Mela ricorda il vice brigadiere Tommaso la Spada, vittima delle foibe, ed il carabiniere Fortunato Arena, caduto in servizio

Duplice commemorazione oggi a San Filippo del Mela. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Gianni Pino ha reso omaggio al monumento dedicato al finanziere Tommaso la Spada, vittima nel 1945 delle foibe di Basovizza e al carabiniere Fortunato Arena, ucciso a Pontecagnano Faiano nel 1992, mentre effettuava un posto di blocco.

“La mia amministrazione – dichiara il sindaco Gianni Pino – tiene a confermare il proprio impegno per il Giorno del Ricordo in memoria delle vittime delle foibe, dell’esodo giuliano – dalmata e delle vicende del confine orientale, ricadente il giorno 10 febbraio, istituito con Legge 30 marzo 2004 n. 92, al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe. Quest’anno, il giorno concordato per celebrare tale ricorrenza coincide con l’anniversario della nascita del Carabiniere, medaglia d’oro al valore militare, Fortunato Arena. Per questo motivo abbiamo ritenuto doveroso organizzare un duplice momento di raccoglimento e ricordo”.

Questa mattina alle ore 10.00 le autorità religiose, civili e militari si sono radunate presso il palazzo Municipale, per trasferirsi successivamente a Piazza Duomo, dinanzi alla lapide dedicata a Fortunato Arena, dove gli è stato reso un omaggio floreale. Era presente anche una rappresentanza del consiglio comunale dei ragazzi, che ha dato lettura di alcune poesie scritte dagli studenti della scuola media, aventi come argomento il sacrificio di Fortunato Arena e, più in generale, la legalità e il ruolo dell’Arma dei Carabinieri. Nell’occasione il comandante della Compagnia dei Carabinieri di Milazzo, Capitano Alberto Del Basso ha dato lettura di una lettera inviata dalla vedova di Arena, la signora Angela Lampasona.

Il corteo ha quindi proseguito alla volta del parco urbano retrostante il palazzetto dello sport, dove sorge la lapide in memoria del vice brigadiere Laspada. Oltre alla solenne commemorazione e all’offerta del consueto omaggio floreale, il sindaco dei ragazzi e i consiglieri si sono resi protagonisti di un altro momento di riflessione sul valore del ricordo, attraverso la lettura di poesie e brani scritti in occasione della giornata nazionale che ricorre il 10 febbraio di ogni anno.

Agli studenti si sono rivolte, nei loro interventi, le autorità militari presenti: il comandante della Compagnia Carabinieri di Milazzo, Capitano Alberto Dal Basso, il comandante della Compagnia della Guardia di Finanza di Milazzo, Capitano Roberto Catalano e la dirigente del Commissariato di P.S. di Milazzo, Vice Questore Lara La Rosa

Entrambi i momenti sono stati scanditi dall’impartizione della benedizione da parte del parroco di San Filippo del Mela, padre Enrico Mortillaro, con gli altri sacerdoti della comunità filippese e si sono conclusi con l’esecuzione del Silenzio, a cura del Maestro della banda musicale Amatori della Musica di San Filippo del Mela, Davide Capone, e con la lettura delle preghiere del carabiniere e del finanziere.

Erano presenti alla cerimonia i parenti di Fortunato Arena (il fratello Maurizio) e di Tommaso Laspada, oltre che il comandante della Stazione dei Carabinieri di San Filippo del Mela, Luogotenente Tommaso La Rosa, il corpo di Polizia Locale, agenti delle tre forze dell’ordine e l’associazione dei Carabinieri in congedo.

“Abbiamo vissuto un momento di riflessione che ha unito i presenti – ha concluso il sindaco – nel ricordo di due filippesi che, in tempi e situazioni diverse, hanno dimostrato un grande senso di dovere verso le istituzioni, sacrificando la propria vita per la patria. Nonostante questi sacrifici, viviamo ancora un periodo segnato da profondi conflitti che generano vittime innocenti, tra cui tanti bambini”.