Rinnovato il direttivo dell’associazione Filicusarte: alla presidenza Giuseppe Giunta succede all’uscente Caterina Barresi

L’associazione Culturale “FilicusArte” nell’ultimo fine settimana ha convocato l’assemblea dei soci per procedere al rinnovo del Consiglio Direttivo per il triennio 2025/2028.

A conclusione dello scrutinio è stata definita la composizione del nuovo direttivo, guidato dal nuovo presidente Giuseppe Giunta, che succede all’uscente Caterina Barresi. Completo l’organismo direttivo dell’associazione il vice presidente Francesco Caizzone, la segretaria Elisa La Rosa, il vice segretario e tesoriere Salvatore Nania ed i consiglieri Carmen Curcuruto, Angela Impalà, Giovanni Macrì e Vincenzo Occello, insieme al consigliere onorario Rocco Amato.

L’associazione Culturale “FilicusArte” che opera attivamente sul territorio dal 2011 nata per volontà di alcuni cittadini di Barcellona Pozzo di Gotto, di Milazzo, di San Filippo del Mela, Santa Lucia del Mela e di altri centri del comprensorio ha tra i suoi obiettivi principali la divulgazione dell’arte e della cultura. Ad unire le diverse anime dell’associazione si sono unite a suo tempo intorno alla figura del primo carismatico presidente Carmelo Coppolino Billè. La Filicusarte nel corso degli anni è stata promotrice di numerose iniziative culturali con buoni riscontri di partecipazione. Di seguito riportiamo le dichiarazioni del presidente uscente Caterina Barresi e del nuovo presidente Giuseppe Giunta.

Da sinistra nella foto: Vincenzo Occello, Carmen Curcuruto, Salvatore Nania, Angela Impalà, Francesco Caizzone, Giuseppe Giunta, Elisa La Rosa, Giovanni Macrì.

Il saluto della presidente uscente Caterina Barresi

“Alla FilicusArte, mia associazione per sempre. Quando ho preso in mano, nel lontano 2016, la FilicusArte, era un’associazione eterogenea, che comprendeva molti validi elementi di Milazzo, Barcellona e dintorni. Io ero alle prime armi come organizzatore ed ero piena di insicurezza, ma di una cosa ero sicura: avrei portato la FilicusArte a farsi conoscere come meritava sul territorio più vasto di quello che era abituata a confrontarsi. Avrei improntato il mio dirigere sulla scia della trasparenza, preferendo mettere in luce il collettivo e mai il singolo artista, a discapito degli altri. I risultati mi hanno dato conferma e non sto qui ad elencarli in quanto sono oramai noti, nei ben nove anni in cui abbiamo svolto centinaia di eventi non solo a Barcellona o Milazzo, ma in tutto l’hinterland messinese. L’associazione è stata cercata, richiesta dalle amministrazioni di molti comuni a cui ha offerto sempre eventi di qualità, collaborando con molte altre associazioni e diventando (non me ne vogliano altri, ma i fatti parlano chiaro) l’associazione più nota non solo a Milazzo dove è nata e cresciuta, ma anche a Barcellona, Santa Lucia del Mela, San Filippo del Mela, Castroreale, Merì, Oliveri, Falcone, Terme Vigliatore, Messina, solo per citarne alcuni. Quando si parla di FilicusArte non si può prescindere dal collettivo e dunque il merito non può andare solo al Presidente, perché non avrei potuto raggiungere questi risultati se non fossi stata sostenuta da uno zoccolo duro, elementi di grande cuore e solidarietà, come sono stati gli elementi del vecchio Direttivo, e che si ritrovano anche nel nuovo, compreso il nuovo Presidente, il quale, insieme alle riconferme, e con degli inserimenti interessanti, sono certa che continueranno a far volare alta questa bellissima realtà del territorio. Nove anni di vita dedicati al mio mandato di presidente sono comunque tanti per una sola persona, per cui ho reputato giusto adesso tenendo fede ai miei principi, di fare un passo indietro, e lasciare spazio a gente più fresca e più motivata. Dunque cedo lo scettro (metaforicamente parlando) ma non a malincuore, in quanto so di aver fatto degli errori, com’è normale, ma tutto ciò che ho fatto è stato a fin di bene, e so anche che lascio questa creatura, (come molti di noi chiamano l’Associazione) in mani più che buone, più che valide. Al nuovo presidente, Giuseppe Giunta, già mio vice da tanti anni, e al Direttivo tutto, vanno i miei più sinceri auguri. Sono certa che continueranno a mettere sempre al centro l’Arte, quella vera, non l’Arte che alcuni ci propinano, dove c’è gente che si autocelebra, che vuol farci credere che pagando si ottiene tutto, che si prende la scena, che vuol mettersi in primo piano. Continuiamo a guardare all’Arte che porta bellezza, che porta amicizia, che unisce e non divide, che da lustro al territorio e non al singolo, che richiama la gente, che non ha secondi fini, se non quello di confrontarsi in modo costruttivo, che non soffre di invidie e rancori, di sentimenti di vendetta o di rivalsa.

Grazie, FilicusArte, che mi hai dato modo di crescere moralmente, e un po’ anche artisticamente, di avvicinarmi sempre più al mondo del bello, del puro, così come bella e pura io ho sempre inteso l’Arte. Questo non è un addio, tu sarai sempre la mia Associazione e io, anche se in seconda fila, sarò sempre uno dei tuoi supporti, perché supportando te, non finirò di sostenere l’Arte. AD MAJORA, E VIVA SEMPRE LA FILICUSARTE!”.

Il discorso inaugurale del nuovo presidente Giuseppe Giunta

“Ringrazio tutti i soci che mi vogliono bene e spero di essere all’altezza del mio compito, ricambiando la stima, la fiducia e l’affetto che mi ha dimostrato. Un grazie va alla presidente uscente Caterina Barresi, di cui per anni sono stato il suo vice, che con la sua lungimiranza è riuscita a far crescere l’associazione a tal punto da toccare traguardi importanti. Spero di continuare con la stessa determinazione nel segno della continuità e a tal proposito rivolgo un appello a tutti gli iscritti e a quelli che hanno intenzione di unirsi a noi le loro forze affinché si continui a lavorare per il bene della collettività. Auspico traguardi sempre più importanti in ambito artistico-culturale con lo stesso spirito di reciproca collaborazione e condivisione che ha contraddistinto l’associazione in tutti questi anni. Un pensiero e un caloroso abbraccio rivolgo al neo consiglio direttivo che mi affiancherà in questa nuova avventura, la cui preziosa collaborazione sia rivolta sempre all’insegna del bene della nostra grande famiglia, la FilicusArte”.