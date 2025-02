Lipari, denunciati tre giovani per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti

I Carabinieri della Compagnia di Milazzo, nell’ambito di mirati servizi per il contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti sull’isola di Lipari, hanno denunciato – in stato di libertà – tre giovani per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nell’ambito di due attività distinte, i Carabinieri della Stazione di Lipari, hanno controllato tre persone mentre si trovavano per le vie di quel centro in atteggiamento sospetto, poi sottoposte a perquisizione personale che ha permesso di trovare, otto involucri contenenti complessivamente 32 grammi di hashish addosso ai tre giovani fermati, insieme alla somma in contanti di 120 euro, probabile provento dell’attività di spaccio.

I tre soggetti sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto e dovranno rispondere per il reato a loro addebitato.

I deferimenti seguono la denuncia di una persona, eseguita la settimana scorsa sempre dai Carabinieri di Lipari in ordine al reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Tutta la droga è stata sequestrata e consegnata ai Carabinieri del RIS di Messina per le relative analisi di laboratorio.

Le presenti attività si inseriscono nel contesto della repressione dello spaccio di stupefacenti portata avanti dall’Arma dei Carabinieri in sintonia con la Procura della Repubblica diretta dal Procuratore Giuseppe Verzera, con particolare riguardo all’arcipelago eoliano, ove, con l’approssimarsi del periodo estivo, c’è il rischio di assistere ad un aggravamento del fenomeno.