L’opera “Nuova Rinascita” di Giovanni Gargano affidata all’I.T.E.T. Fermi di Barcellona

E’ stata spostato all’ingresso di via degli Studi dell’Itet Fermi di Barcellona l’opera Nuova Rinascita dell’artista Giovanni Gargano, vincitrice della prima edizione dell’iniziativa “Scintille d’Arte” promossa dall’Associazione Il Seme.

Sono stati il presidente dell’associazione dei commercianti di Barcellona Peppino Alosi ed il segretario Nino Pietrini a consegnare l’opera alla dirigente scolastica Antonietta Amoroso, con una breve cerimonia che ha rappresentato un momento significativo di scambio culturale e artistico tra gli studenti italiani e la delegazione di studenti polacchi ospitati nell’ambito della mobilità Erasmus+ 2024-1-PL01-KA121-SCH-000206522.

La dirigente scolastica, nel suo intervento, ha ringraziato i rappresentanti dell’associazione dei commercianti Il Seme che hanno affidato l’opera all’istituto, riconoscendo il valore dell’iniziativa nel promuovere l’arte e la cultura tra i giovani. La prof.ssa Amoroso, oltre ad elogiare tutti i collaboratori che hanno lavorato dietro le quinte per il successo dell’iniziativa, ha espresso la sua gratitudine al presidente dell’associazione Il Seme, Peppino Alosi, e al segretario Nino Pietrini, che ha anche svolto un ruolo chiave nella coordinazione della mobilità Erasmus+ attraverso EProjectConsult.

Peppino Alosi, nel prendere la parola, ha ricordato il riferimento dell’opera di Giovanni Gargano al bombardamento del 12 agosto 1943 su Barcellona, nel corso della Seconda guerra Mondiale, sottolineando l’attualità del messaggio di pace, in un periodo in cui le guerre continuano a portare dolore e sofferenza. In rappresentanza dell’artista Giovanni Gargano, impossibilitato a partecipare, è intervenuto il dott. Cristelli di GALLERIA PROgetto CITTA’, il quale ha trasmesso il messaggio di gratitudine dell’autore per l’attenzione ricevuta e la sua speranza che la città possa sempre più distinguersi sul piano artistico.

Durante l’incontro, EProjectConsult ha presentato i progetti Erasmus+ attualmente in corso. Considerato il pubblico presente, è stato dato spazio in particolare al progetto Erasmus+ KA2 LIVAI(2022-1-ES01-KA220-ADU-000087381), dedicato all’intelligenza artificiale e ai suoi possibili impieghi nell’educazione degli adulti. Sono stati illustrati i principali risultati del progetto e rivolto un invito ai docenti e ai partecipanti affinché si iscrivano alla piattaforma Moodle realizzata nell’ambito dell’iniziativa.

La svelatura dell’opera è stato il momento conclusivo di un’iniziativa che proseguirà con lo spostamento delle altre opere realizzate nel Natale 2024, che hanno partecipato all’iniziativa Scintille d’Arte, organizzata dall’associazione il Seme.