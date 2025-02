L’Aiac di Messina vicina al dolore di Santino Bellinvia per la prematura scomparsa della moglie: le condoglianze dal mondo del calcio

L’Associazione Italiana Allenatori di Calcio di Messina, attraverso una nota, ha espresso tutta la vicinanza al suo presidente Santino Bellinvia per la prematura scomparsa dell’amata moglie Beatrice.

“Non esistono realmente parole – si legge nella nota – per momenti come questo. Soltanto tanta, tantissima vicinanza a tutta la famiglia in un momento di così forte2 dolore. Un fortissimo abbraccio da tutti noi”.

Lo stesso Santino Bellinvia aveva dato la triste notizia: “Hai lottato come una leonessa, ho fatto tutto quello che potevo e lo rifarei altre mille volte. Adesso dai la forza di andare avanti a Sarah Jay e Sasà. Sei sempre nel mio cuore. Rip Beatrice ❤️”.

Le condoglianze per il tecnico barcellonese sono arrivate dalle diverse realtà calcistiche della provincia di Messina, dalle società di cui è stato allenatore e dalla squadra della sua Barcellona Pozzo di Gotto, la Nuova Igea Virtus. La redazione di 24live esprime la vicinanza all’uomo di sport, impegnato nell’ultimo periodo soprattutto con i giovani dell’intera provincia di Messina.