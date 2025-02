Francesca Chillemi domani al Teatro Mandanici con il thriller psicologico “Il Giocattolaio”

L’attrice Francesca Chillemi torna ad esibirsi domani martedì 25 febbraio 2025 nella sua Barcellona Pozzo di Gotto, per mettere in scena al Teatro Placido Mandanici il thriller psicologico “Il Giocattolaio“, con la regia di Enrico Zaccheo.

Uno spettacolo, che vedrà sul palco l’attore Kabir Tavani, promette di tenere il pubblico con il fiato sospeso, in un crescendo di tensione e colpi di scena che scardinano ogni certezza.

“Il Giocattolaio – afferma il direttore artistico Fabio Portaro – è uno spettacolo che non lascia scampo: avvolge, inquieta, scuote. È una scelta artistica audace che abbiamo fortemente voluto per offrire al nostro pubblico un’esperienza teatrale fuori dal comune, capace di far riflettere e di lasciare un segno profondo. Francesca Chillemi, in un ruolo nuovo rispetto ai suoi personaggi più noti, dimostra ancora una volta la sua versatilità e intensità interpretativa. Vi invitiamo a vivere con noi questa serata unica, in cui la tensione sarà palpabile dall’inizio alla fine”.