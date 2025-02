“Il Fu Mattia Pascal” di Giorgio Marchesi in scena al Mandanici

Ieri sera è andato in scena al teatro Mandanici “Il Fu Mattia Pascal” di Giorgio Marchesi, prodotto dal Teatro Ghione di Roma.

L’attore, che firma anche la regia con Simonetta Solder, ha dato vita a uno spettacolo raffinato ed avvincente, accompagnato dalle musiche originali eseguite dal vivo al contrabbasso dal maestro Raffaele Toninelli.

In settantacinque minuti di autentico spettacolo, Marchesi, con grande maestria e ineguagliabile bravura, ha rappresentato il capolavoro letterario di Pirandello, il cui tema prevalente è quello della perdita dell’identità, prima ritenuta “trappola” che impedisce una vita felice e poi “male necessario” per poter vivere all’interno della società e delle sue regole.

Calandosi direttamente nelle vesti di Mattia Pascal, l’attore è arrivato dalla platea e si è diretto verso il proscenio e il palco in frac bianco ed anfibi, iniziando come un moderno cantastorie a raccontare la sua vicenda umana.

Davanti a un pubblico attento ed interessato Marchesi è riuscito nel non facile intento di rendere divertente e contemporaneo il dramma del protagonista costretto per ben due volte a lasciare la sua vecchia vita e a reinventarsi. Un dramma, quello dell’identità molteplice, in cui l’uomo contemporaneo può chiaramente riconoscersi, in quanto abituato ad un’identità oggi moltiplicata dai tanti “profili” social, ciascuno dei quali è spesso un’immagine costruita di sé stesso lontana da quella reale. E l’artista è riuscito magistralmente a moltiplicare la propria identità anche sul palco, non solo indossando bomber arancione ed occhiali per vestire i panni di un Adriano Meis che assapora l’ebbrezza della libertà a passo di musica dance (per poi rendersi conto dell’illusorietà della sua conquista), ma anche rimanendo sé stesso, mentre nel corso del racconto, ha fatto rivivere gli altri personaggi del romanzo, mostrandoli al pubblico con grande disinvoltura, senza indossare maschere, ma solo cambiando il tono di voce.