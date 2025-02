Barcellona Basket, la società chiarisce le sue scelte: “Tra coach e squadra una frattura insanabile”

La conferenza stampa di ieri pomeriggio della dirigenza del Barcellona Basket ha provato a chiudere le 24 ore di tensione legata alla separazione con il coach Stefano Cova ed alla conseguenti dimissioni del responsabile dell’area tecnica Peppe Melone.

Alla conferenza erano presenti il presidente Massimo Romano, il vice presidente Antonio Russo, il segretario Andrea Sottile ed il team manager Bartolo Mancuso. La dirigenza ha ricostruito i fatti che hanno portato ad una scelte difficile, ma secondo quanto riferito diventata inevitabile dopo la frattura ritenuta insanabile tra tecnico e squadra. Le dimissioni di Peppe Melone, sempre secondo la ricostruzione della società, sarebbero stata conseguenza della decisione di allontanare il coach piuttosto che quella di tagliare uno dei giocatori del roster giallorosso. La dirigenza in conferenza hanno chiarito come tutti i giocatori dovranno lottare per ottenere la salvezza, ribadendo che nessuno degli elementi della squadra deve rimanere contro voglia a Barcellona. Il mercato chiude venerdì 28 febbraio ed entro quella data si saprà se ci saranno ulteriori modifiche all’assetto della squadra.

Ecco le dichiarazioni del presidente Massimo Romano a margine della conferenza stampa:

Risultati e programma della seconda giornata dei play-in out, che vede Barcellona incamerare i due punti per la rinuncia al campionato del Taranto.

Castanea Basket 2010 Basket Corato 111 – 109 Basket Academy Catanzaro Mola New Basket 2012 81 – 65 Bio Verde Srl Antoniana Air Basket Termoli 76 – 73 Sintegra Srl Rende Unica Spa Canusium oggi ore 18:00 Next Casa Barcellona C.J. Basket Taranto 20-0 Promobasket Marigliano 2003 Miwa Energia Benevento oggi ore 18:00

La classifica aggiornata con gli anticipi di ieri

Air Basket Termoli 20 Castanea 20 Miwa Energia Benevento* 16 Basket Academy Catanzaro 14 Unica Spa Canusium* 12 Basket Corato 12 Sintegra Srl Rende* 10 Bio Verde Srl Antoniana 10 Next Casa Barcellona 10 Mola New Basket 2012 8 Promobasket Marigliano 2003* 6 C.J. Basket Taranto (-3) ritirato * una partita in meno

Ricordiamo che il Taranto è già retrocesso con la rinuncia al campionato e che disputeranno i playout per assegnare altre due retrocessioni le squadre dal quarto all’undicesimo posto. Manterranno la categoria senza passare dalla fase ad eliminazione dirette le prime tre classificate.