I tifosi del Barcellona Basket chiedono i fatti: “Ora basta! Meritiamo rispetto”. Oggi pomeriggio conferenza stampa della società

Il momento del Barcellona Basket è tra i più complessi della storia recente della palla a spicchi barcellonese.

Dopo la separazione da coach Stefano Cova e le dimissioni del responsabile dell’area tecnica Peppe Melone, arriva la ferma presa di posizione della tifoseria organizzata dalla Gradinata, con una nota in cui si chiede rispetto per la loro passione e per la storia della pallacanestro barcellonese.

Pensavamo in questa stagione disgraziata di averle viste e, soprattutto, passate tutte, e invece al peggio non c’è mai fine. Abbiamo sopportato di tutto quest’anno e, nonostante ciò, abbiamo sempre supportato, incoraggiato e sorvolato su tantissime cose. Siamo stati sempre presenti, nonostante prestazioni vergognose e sconfitte umilianti. Ma ora basta!

Nella fase più importante della stagione si è pensato bene di esonerare l’allenatore (il secondo dopo Pippo Biondo) per la totale incapacità nel gestire problematiche interne con un gruppo di giocatori che dovrebbe solo pensare ad allenarsi, dare il 101% e vincere qualche partita ogni tanto, visti i risultati ad oggi conseguiti. Tutto ciò, tra l’altro, senza aver minimamente preso in considerazione le figure preposte e assunte per svolgere tale ruolo di responsabile tecnico (leggasi comunicato).

Qui si sta mancando di rispetto a tutti: a una città che ha sempre supportato, a una tifoseria sempre presente, oltre che agli imprenditori e commercianti che hanno deciso di sposare questo progetto che sta andando a fondo. A noi non interessa avere il divertimento domenicale (anche se, nell’ultimo anno, di divertente c’è stato ben poco), facendoci calpestare da tutto e tutti, ma bensì avere una società e una squadra che tengano alto il nome di Barcellona, cosa che quest’anno non è minimamente accaduta.

L’obiettivo ora deve essere uno solo: la salvezza, senza se e senza ma. La nostra presenza al PalAlberti sarà solo ed esclusivamente per la maglia indossata. Non ci saranno più alibi, infortuni e comportamenti inaccettabili che tengano.

Si faccia tutti mea culpa, perché qui ci si risente per quattro critiche in croce fatte durante l’anno, quando invece in altre piazze, per molto meno, ci sono state vere e proprie insurrezioni. Non è il nostro stile, ma sicuramente l’indifferenza che si sta creando è la peggior cosa che si sta ottenendo.