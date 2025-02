Gli Scout di Sicilia festeggiano domani a Barcellona il Baden-Powell day, in ricordo di lord che fondò lo scoutismo

Barcellona Pozzo di Gotto ospita domani a partire dalle 9.30 il Baden-Powell Day del Distretto Palermo EST dell’Associazione Italiana Guide e Scout d’Europa Cattolici appartenente alla Federazione dello Scoutismo Europeo.

Il 22 Febbraio del 1857 nasceva a Londra Lord Robert Baden-Powell, quello che sarebbe stato uno dei più importanti generali dell’esercito britannico nell’epoca coloniale. Ma Baden-Powell è ricordato anche e soprattutto per la sua seconda vita. Milioni di ragazzi, giovani e adulti in tutto il mondo sono grati a B.-P. (così lo chiamano loro amichevolmente) per aver ideato e fondato lo scoutismo. E proprio per ricordarlo, ogni anno, gli scout di tutto il mondo, in prossimità di questa data si riuniscono per vivere una giornata insieme nel suo ricordo.

Domenica 23 Febbraio, ospitati dalla Città e dalle case dei Salesiani e delle Figlie di Maria Ausiliatrice si incontreranno circa 700 scout provenienti dalle province di Palermo e di Messina. Dagli 8 anni all’età adulta, gli scout si ritroveranno per vivere insieme questo giorno di festa e lo faranno alla loro maniera, imparando col gioco e mettendosi al servizio del prossimo, proprio come voleva Baden-Powell. I Lupetti dagli 8 ai 10 anni giocheranno insieme presso la Villa Primo Levi, mentre le bambine pari età, le Coccinelle, porteranno la loro gioia nella piazza Duomo, gli Esploratori e le Guide, ragazzi e ragazze dagli 11 ai 15 anni, percorreranno le strade del centro cittadino misurandosi in prove di abilità e conoscenza, i Rover e le Scolte, giovani dai 16 ai 21 anni offriranno il loro servizio gratuito alla comunità barcellonese animando gli oratori dei salesiani e delle suore, portando un po’ di compagnia e vicinanza agli anziani delle case di riposo “Liberty” e “Io vivo qui” e ai diversamente abili dell’associazione Co.Di.. Dopo il pranzo a sacco, presso la nuova Chiesa di San Giovanni Bosco verrà celebrata la Santa Messa per concludere degnamente la giornata di festa.

L’organizzazione del B.P. Day a Barcellona P.G. è stata fortemente voluta dai Capi del gruppo Barcellona 1° “Pier Giorgio Frassati”, presente a Barcellona da oltre 40 anni, che già nei decenni scorsi ha più volte ospitato questo evento e ha coinvolto altri gruppi scout anche in altre occasioni, come l’organizzazione degli aiuti alla popolazione in occasione dell’alluvione del 22 novembre 2011. Il tutto nello spirito più puro dello scoutismo di Baden-Powell che voleva che le nuove generazioni fossero composte da buoni cristiani e buoni cittadini in cerca della vera felicità nell’unico modo che lui conosceva: procurare la felicità agli altri lasciando il mondo un po’ migliore di come lo si era trovato.