Barcellona Basket, dopo la separazione con coach Cova si dimette il responsabile dell’area tecnica Peppe Melone

Nuovo scossone in casa Barcellona Basket, nel week-end di riposo per la rinuncia al campionato della formazione pugliese del Taranto.

Dopo la separazione con il coach Stefano Cova, arrivano le dimissioni del responsabile dell’area tecnica Peppe Melone. “A seguito dell’allontanamento di coach Stefano Cova – si legge in una nota dello stesso Melone – non essendo stato ancora una volta coinvolto nè ascoltato dalla società, ed essendo in totale e forte disaccordo con la decisione presa, rassegno le mie dimissioni. Auguro al Basket Barcellonese, e ai suoi tifosi, un “domani” che sia di nuovo pieno di sogni e vittorie“.

Peppe Melone era stato chiamato nell’ottobre scorso per riorganizzare l’assetto tecnico della squadra, non solo per le operazione di mercato, ma anche per dare un suo contributo all’organizzazione della società. Dopo quattro mesi di alti e bassi, arrivano adesso le dimissioni irrevocabili del dirigente, in disaccordo con le ultime decisioni della società, ultima in ordine di tempo la separazione con coach Cova, che proprio Melone, d’intesa con gli altri dirigenti, aveva individuato come il coach che poteva dare la svolta ad una stagione disgraziata per il Barcellona Basket. Il bilancio del tecnico non è stato certo esaltate con una sola vittoria a Marigliano nelle sette gare guidate in panchina nel 2025, compresa la prima partita del play-in out di Termoli. Dalla sua parte ci sono evidenti limiti strutturali e caratteriale di un roster che ad oggi non si è dimostrato all’altezza dell’obiettivo minimo della salvezza, che comunque per una serie di fattori contingenti è ancora alla portata dei giallorossi. Serve un cambio di mentalità e il compito di guidare questa ulteriore svolta di questa tormentata stagione è stato affidato a Giuseppe Costantino, già dalla prossima trasferta della prossima settimana sul campo di Mola di Bari, dove ci sono in palio punti pesanti per la posizione nella griglia dei playout.