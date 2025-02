Si separano le strade del Barcellona Basket e di coach Stefano Cova: la squadra affidata all’assistente Giuseppe Costantino

La Barcellona Basket 4.0, nella settimana in cui riposerà per la rinuncia del Taranto e otterrà i due punti a tavolino, ha scelta di dare una nuova svolta alla sua tormentata stagione.

La dirigenza ha infatti annunciato la separazione da coach Stefano Cova, che non è più il capo allenatore della prima squadra, con un bilancio davvero pesante nei due mesi e mezzo in cui ha ricoperto l’incarico. La squadra è stata affidata all’assistent coach Giuseppe Costantino, che dovrà gestire la difficile fase dei play-in out e poi quella dei play-out per ottenere la salvezza.

Nella nota pubblicata sul profilo ufficiale della squadra, si preannuncia un nuovo comunicato per maggiori delucidazioni su questa decisione.