Barcellona, presentati gli eventi per il Carnevale 2025: tra le novità la sfilata dei carri di lunedì per le via di Sant’Andrea e Pozzo di Gotto

L’assessore comunale ai grandi eventi Angelita Pino ha presentato il programma di manifestazioni organizzate in occasione del Carnevale 2025.

La sala del consiglio comunale ha ospitato la conferenza stampa, accompagnata dalla presenza di alcuni esponenti dell’associazionismo locale coinvolto nell’organizzazione diverse iniziative. Nel cartellone sono stati inseriti anche gli appuntamenti al teatro Mandanici che da oggi e fino a sabato 1 marzo regaleranno quattro serate di livello nazionale. Si comincia oggi con l’esuberante comica Valentina Persia, domani con il Fu Mattia Pascal che vede tra i protagonisti l’attore Giorgio Marchesi, martedì 25 febbraio il dramma il Giocattolaio con la barcellonese Francesca Chillemi Miss Italia 2003, e quindi sabato 1 marzo con le uniche lezioni di fisica del prof. Vincenzo Schettini.

Come sottolineato dall’assessore alcuni di questi spettacoli hanno ottenuto il quasi soul out, mentre si conferma l’attrattività del teatro Mandanici da parte di compagnie di caratura nazionale ed internazionale. Non manca la cultura con iniziative che si terranno nella galleria Seme d’Arancia, con una mostra su Carnevale allestita dall’Ars Vivendi, nella sede dell’Ute e nella chiesa dell’Immacolata, dove saranno presentati due libri, e poi il 28 febbraio nella biblioteca comunale con un incontro sulla tradizione carnascialesche a Venezia, partendo dalla figura di Casanova.

Il Carnevale entrerà nel vivo a partire dal giovedì grasso, con l’evento in piazza Duomo, tra musica, food e beverage, organizzato dallo stesso gruppo di associazioni che si sono impegnare per la serata del Capodanno, coordinati dalla taverna Meari. Come anticipato saranno tre le sfilate di carri per le vie della città, domenica in piazza Duomo e Ponte Longano, lunedì a Sant’Andrea e Pozzo di Gotto e martedì a Sant’Antonino e San Francesco di Paola, con il finale in piazza Convento, che vedrà la performance artistica degli Atmosfera blu e la premiazione dei carri allegorici, scelti attraverso il canale social ufficiale, dove sarà possibile votare con like il carro più belle.

Non mancheranno i momenti dedicati ai bambini, con animazione in piazza Duomo, curata dall’associazione di commercianti “Il Seme” nei giorni del pomeriggio di sabato 22 e nelle mattinate di domenica 23 febbraio e 2 marzo.

Le risorse necessarie per l’organizzazione degli eventi sono state garantite da un finanziamento dell’assessorato regionale al turismo di 55 mila euro, destinato esclusivamente a questo tipo di manifestazione e reso possibile con l’approvazione della delibera da parte del consiglio comunale, con il voto di alcuni consiglieri d’opposizione che l’assessore Pino ha voluto ringraziare pubblicamente.

Dopo aver proposto la diretta della conferenza stampa, ecco la dichiarazioni dell’assessore Angelita Pino alla conclusione dell’incontro a cui erano presenti il comandante della Polizia Locoale Rosario Maimone e l’assessore comunale Nicola Barbera.