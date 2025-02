Via libera del consiglio comunale all’utilizzo di un contributo regionale per gli eventi culturali

Il consiglio comunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha approvato la delibera con cui si prende atto della variazione al bilancio per consentire l’utilizzo di un contributo dell’assessorato regionale al Turismo da 55 mila euro destinato alle iniziativa culturali e ricreative nella città del Longano, a partire dagli eventi del Carnevale 2025.

Il civico concesso ha dato il via libera al provvedimento illustrato dall’assessore ai grandi eventi Angelita Pino, in parte destinato al cartellone carnascialesco, che sarà presentato domani nel corso di una conferenza stampa. Il dibattito in aula è stato accesso tra maggioranza ed opposizione, con il voto favorevole non solo degli esponenti della maggioranza, ma anche di alcuni esponenti della minoranza, in particolare gli esponenti di Città Aperta, del Pd e di Sud Chiama Nord. Hanno lasciato l’aula i rappresentanti di Forza Italia.

Nei giorni precedenti ci sono stati momenti di tensione con l’interruzione di seduta per lo scontro verbale tra amministrazione ed consiglieri di opposizione sull’attività del settore urbanistico.