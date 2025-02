Una delegazione dello Juventus Club di Santa Lucia del Mela a Bruxelles in ricordo delle 39 vittime dell’Heysel

Una delegazione dello Juventus Club Gaetano Scirea di Santa Lucia del Mela ha effettuato una visita allo stadio Heysel di Bruxelles per omaggiare i 39 tifosi, deceduti in occasione degli scontri con gli hooligans del Liverpool, in occasione della finale di Coppa Campioni del 29 maggio 1985.

La rappresentanza dei tifosi bianconeri, guidata dal presidente Benedetto Merulla, ha approfittato della trasferta di Champions League, che oggi vedrà impegnata la Juventus allo stadio di Eindhoven contro la formazione olandese del Psv.