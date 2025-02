L’I.C. Foscolo ha ospitato la fase provinciale dei campionati studenteschi di scacchi

L’Istituto Comprensivo “Foscolo” ha ospitato per il secondo anno consecutivo la “Fase Provinciale Scuole Secondarie di Messina dei Campionati Studenteschi 2024/2025 di Scacchi” promossi dalla Federazione Scacchistica Italiana, dalla Federazione Scacchi Provincia di Messina, dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e dall’Ambito Territoriale per la provincia di Messina, Coordinamento dei Servizi di Educazione Motoria Fisica e Sportiva.

Alla competizione, coordinata come tecnico federale dal presidente dell’ASD Barcellona Scacchi Giuseppe Zangla, si sono sfidate nelle varie categorie ben 32 squadre di studenti delle scuole secondarie di 1° e 2° grado della provincia di Messina, oltre a squadre di alunni di scuole primarie iscritte alla Federazione Scacchi.

A conclusione delle varie fasi eliminatorie, si sono posizionati ai primi tre posti delle varie categorie, e sono pertanto ammessi alla fase Finale Regionale dei “Campionati Sportivi Scacchi 2024/25”, che si svolgerà a Ragusa il 31 marzo 2025, le seguenti squadre.

Categoria secondarie 1° grado maschile: 1° IC Foscolo Barcellona P.G. 1, 2° IC Pascoli-Crispi M, 3° IC Mazzini-Gallo 2;

Categoria secondarie 1° grado femminile: 1° IC Pascoli-Crispi F, 2° IC D’Alcontres F;

Categoria secondarie di 2° grado allievi maschile misto: 1° Archimede 1, 2° Medi, 3° Maurolico M1;

Categoria secondarie di 2° grado juniores maschile misto: 1° Maurolico, 2° Capo D’Orlando 3° Archimede.

Sono ammesse alla fase Finale Regionale dei “Campionati Sportivi Scacchi 2024/25” anche le seguenti squadre della categoria primarie maschile misto 1° IC Brolo 2, 2° IC Mazzini-Gallo 1 , 3° IC D’Alcontres M2 e per la categoria primarie femminile IC D’Alcontres F.

La dirigente Felicia Maria Oliveri ha espresso la sua soddisfazione per il bellissimo risultato conseguito dall’Istituto Comprensivo “Foscolo”, le cui due squadre Foscolo1 e Foscolo2, coordinate dalla prof.ssa Francesca Marra, si sono posizionate al primo e secondo posto.