“Elena d’Italia – la Regina buona” in un libro che sarà presentato sabato 22 febbraio a Barcellona

La Regina Elena di Savoia è al centro di un libro che sarà presentato sabato 22 febbraio alle 18 nella chiesa dell’Immacolata a Barcellona Pozzo di Gotto.

L’incontro, organizzato dalla Pro Loco Manganaro e dall’Accademia euromediterranea delle Arti, racconterà la storia di una delle personalità di Casa Savoia ricordate in modo positivo dall’opinione pubblica, anche dopo l’avvento della Repubblica. Il libro “Elena d’Italia – la Regina buona“, scritto da Guglielmo Bonanno di San Lorenzo, biografo di casa Savoia ed ideatore di fondamentali ricerche sul tema della famiglia reale italiana, sarà presentato con i saluti iniziali dell’assessore alla cultura Angelita Pino, della presidente dell’Accademia euromediterranea delle Arti Maria Teresa Prestigiacomo e del filosofo Carmelo Eduardo Maimone. Dialogheranno con l’autore la giornalista e docente Flaviana Gullì, il presidente della Pro Loco Manganaro Salvatore Scilipoti e lo storico d’arte Andrea Italiano.

La Regina Elena nel 1937 fu insignita da papa Pio XII della “Rosa d’oro della cristianità” per la sua opera di assistenza ai malati e ai bisognosi. Per gli stessi motivi nel 2001 l’allora arcivescovo di Montpellier Jean-Pierre Ricard aprì a livello diocesano la causa di beatificazione. Inoltre, in occasione del cinquantesimo anniversario della sua scomparsa, il Ministero delle Comunicazioni ha emesso un francobollo commemorativo che la ritrae associando la sua figura alla lotta contro il cancro. Nel 1960, a ricordo del suo aiuto alle popolazioni colpite dal terremoto del 1908, le fu innalzato a Messina, con pubblica sottoscrizione, un grande monumento in marmo bianco di Carrara, opera dello scultore Antonio Berti.