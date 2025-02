Barcellona, i residenti chiedono l’inversione del senso unico di marcia nell’ultimo tratto di via Immacolata, nei pressi di piano Carrubaro

I residenti della via Immacolata tornano a chiedere una modifica del senso di marcia nell’ultimo tratto della stessa strada, all’altezza di piano Carrubaro e dell’ingresso di un noto istituto comprensivo.

Da giugno 2023 è stato disposto infatti il senso unico di circolazione in direzione monte-mare e già nell’ottobre dello stesso anno era stata sottoscritta una raccolta di firme con cui si chiedeva il ripristino della precedente viabilità in direzione mare-monte, con un incremento della presenza della Polizia Municipale nella ore di entrata e di uscita dall’istituto scolastico, quando si creano inevitabilmente degli incolonnamenti.

I residenti contestano le difficoltà nella viabilità per immettersi sulla via Immacolata dall’incrocio di Piano Carrubaro, per la presenza di una curva a gomito che provoca ingorghi anche sulla via Umberto I.

La stessa richiesta viene reitareta anche attraverso 24live, sottolineando i disagi subiti dai residenti, non solo nella viabilità in concomitanza con l’entrata ed l’uscita degli alunni dalla scuola, ma anche per i passaggio a forte velocità di automezzi che hanno spesso danneggiato le macchine parcheggiato lungo la via Immacolata.

L’assessore comunale alla Polizia Municipale Salvatore Coppolino, sollecitato a dare un riscontro alla richiesta, ha preso atto della sollecitazione dei residente, esprimendo la disponibilità a valutare l’inversione del senso di marcia.