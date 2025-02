La barcellonese Letizia Sacco eletta delegata nazionale per la provincia di Messina del Partito Azione, fondato da Carlo Calenda

La barcellonese Letizia Sacco, insieme a Massimiliano Miceli sono stati eletti per il ruolo di Eletti i rappresentanti nazionali dal Congresso Provinciale del Partito Azione di Messina. La movimento politico fondato da Carlo Calenda ha rieletto all’unanimità Andrea Ferrara come Segretario e scelto Letterio Grasso come nuovo Presidente Provinciale.

Il Congresso Provinciale di Azione ha visto la partecipazione attiva di militanti, simpatizzanti e rappresentanti del comprensorio messinese ed è stato utile anche alla definizione delle linee guida per i prossimi anni.

Andrea Ferrara è stato rieletto all’unanimità Segretario Provinciale, riconfermando la fiducia e il sostegno del partito verso il suo operato. “E’ importante – dichiarato Ferrara – l’impegno concreto di tutti gli iscritti e simpatizzanti per lo sviluppo del territorio e la necessità di un rilancio delle politiche locali in sintonia con i valori di Azione”. L’assemblea ha anche eletto il nuovo *Consiglio Direttivo provincia” le composto da 24 membri, affidando la carica di Presidente Provinciale a Letterio Grasso, figura di spicco del partito: “Lavoreremo in sinergia con il Segretario, con il direttivo e gli attivisti – ha sostenuto Grasso – per rafforzare la presenza di Azione nel territorio messinese. E’ importante che la politica torni ad essere vicina ai cittadini, con trasparenza e innovazione”.

Durante il Congresso sono stati inoltre eletti i due rappresentanti della provincia di Messina nell’Assemblea Nazionale del Partito. Letizia Sacco e Massimiliano Miceli hanno espresso grande entusiasmo per il nuovo incarico e si sono detti pronti a portare le istanze del territorio messinese a livello nazionale, contribuendo al dibattito politico con proposte concrete e visionarie.

Il Congresso dovrebbe segnare una nuova fase per l’attività politica di Azione nella provincia di Messina. L’obiettivo comune è quello di lavorare per una comunità più coesa, dinamica e proiettata verso il futuro.