La Pallacanestro Barcellona vince a Patti e conferma il quarto posto in DR1 Regionale a due giornate dalla fine della prima fase

La Pallacanestro Barcellona batte nettamente il Patti e con due gare da disputare punta al quarto posto, prima della fase ad orologio che precede i playoff.

La squadra biancoverde, in attesa di recuperare l’infortunato Barbera, dovrà vincere la gara contro Green Basket Palermo in programma sabato al Palalberti, per poi giocarsi in trasferta lo scontro diretto contro la Zanella Cefalù. Nella seconda parte della stagione, il quarto posto porterebbe i barcellonesi a giocare nella seconda fase in casa contro Zanella Cefalù e Panormus Palermo ed in trasferta contro Basket Cefalù e Ribera.