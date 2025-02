Barcellona, la Regione sollecita la definizione del bilancio stabilmente riequilibrato del Comune

Con una comunicazione ufficiale, l’assessorato regionale alle autonomia locali ha sollecitato ancora una volta la definizione dell’iter di approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto.

La scadenza naturale per l’approvazione del provvedimento contabile, dopo l’avvio della fase di dissesto dell’ente, era quella del 30 giugno 2024, ma l’ente locale al momento non ha ancora definito gli atti propedeutici alla stesura del bilancio stabilmente riequilibrato. La Regione, attraverso il commissario ad acta Filippa D’Arpa, il 27 gennaio scorso ha chiesto chiarimenti sui tempi di approvazione degli atti propedeutici al bilancio, ipotizzando anche il rischio di un danno erariale a carico degli amministratori, ed ha reiterato la richiesta il 14 febbraio scorso, senza aver al momento un riscontro da Palazzo Longano.

“Appare incredibile – afferma il consigliere di Forza Italia Tommaso Pino – come al danno si sia giunta la beffa. L’amministrazione comunale, davanti alle sollecitazioni della Regione, rimane immobile, continuando a procurare danni su danni, anche durante la fase successiva di ripartenza che avrebbe dovuto portare già otto mesi fa alla redazione del nuovo bilancio dell’Ente. Ciò non è accaduto, e non accadrà a breve, in quanto l’amministrazione non ha nemmeno predisposto tutti gli atti propedeutici per l’anno 2025, propedeutici per la redazione del nuovo bilancio”.

“Il Sindaco e gli assessori – sostiene quanto riferito del consigliere Tommaso Pino – non dicono che che durante gli anni 2023 e 2024 sono stati accumulati ulteriori debiti che porteranno ad un ulteriore grave ritardo nella presentazione del bilancio, con tutte le conseguenze negative per la nostra città”.

La situazione è molto complessa e controversa che, come riferito dall’assessore al bilancio Pietro Maio, paga una serie di ritardi nell’approvazione di piani finanziari per la gestione del servizio acquedotto e per il servizio d’igiene ambientale, che in parte dipendono anche da altri enti. Gli uffici comunale starebbero lavorando per superare questi ritardi, ma sui tempi di conclusione delle procedure non si hanno certezze, con il concreto rischio di un allungare la fase di partenza dopo il dissesto dichiarato alla fine del 2023.