Terme V. non è debitore della Dusty

Il Comune di Terme Vigliatore non dovrà pagare le fatture emesse dalla Dusty S.r.l. per un ammontare di circa 200mila euro, per il presunto noleggio dei cassonetti per la raccolta dei R.S.U.



A stabilirlo è stato il Tribunale Civile di Barcellona P.G., con una sentenza emessa dal giudice Mirko Intravaia che ha accolto le tesi difensive avanzate dal legale nominato dall’Ente locale, l’avvocato Francesco Puliafito, rigettando le domande proposte in giudizio dalla Dusty S.r.l. Il credito oggetto del contendere si basava su diverse fatture emesse dalla ditta che fino all’anno 2013 aveva gestito il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, la quale dopo l’interruzione del servizio avvenuto nel mese di giugno del 2013, aveva preteso il pagamento del corrispettivo per l’utilizzazione, sino a tutto il 2014, dei cassonetti in precedenza collocati nel territorio del Comune di Terme Vigliatore.

Il giudice ha accolto nel merito le tesi del difensore dell’Amministrazione termense, il quale è riuscito a dimostrare l’infondatezza della presunta pretesa creditoria.

Il Comune ha eccepito la mancanza di un valido contratto di noleggio dei cassonetti tra la ditta e l’Ente comunale in quanto le proposte formulate a suo tempo dalla ditta e le interlocuzioniavute con l’amministrazione comunale, non si erano mai concretizzate con la redazione e sottoscrizione di un vero e proprio contratto di noleggio.

Il giudice Intravaia ha stabilito pertanto di rigettare la pretesa formulata dalla Dusty S.r.l. nei confronti del Comune. Nello specifico, in linea con l’eccezione sollevata dalla difesa dell’Ente, è stato rilevato come a riprova della sussistenza dell’accordo contrattuale di noleggio tra la ditta ed il Comune di Terme Vigliatore, erano state prodotte solo due note scritte dell’amministrazione comunale, non precedute, né seguite dall’approvazione di alcun atto deliberativo, né dal compimento di alcun altro atto amministrativo (determinazione a contrarre, predisposizione del corrispondente impegno di spesa,sottoscrizione del contratto col dirigente preposto). In pratica, alle interlocuzioni tra le parti non era seguito, quindi, alcun atto idoneo ad impegnare validamente l’Ente pubblico.

Sulla base di questi presupposti e come si legge in sentenza: “In definitiva, deve acclararsi l’omessa stipula di un contratto di noleggio tra l’attrice e l’ente convenuto, né l’emissione di un impegno di spesa destinato ad incidere, vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria. Conseguentemente, la domanda di adempimento contrattuale proposta dalla Dusty S.r.l. non può trovare accoglimento”.

Grande soddisfazione e compiacimento sono stati espressi dal sindaco del Comune tirrenico, Bartolo Cipriano, per la notizia del rigetto dell’istanza della ditta, che ha comportato un considerevole risparmio di spesa per le casse comunali.