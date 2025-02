Da stanotte le variazioni alle viabilità sull’autostrada A20 tra Rometta e Milazzo per i lavori di ripristino sul cavalcavia di Spadafora

L’autostrada A20 ha predisposto una serie di chiusure nel tratto tra Rometta e Milazzo per consentire il varo del nuovo cavalcavia di Spadafora.

Ecco il dettaglio del comunicato del Consorzio Autostrade Italiane

Autostrade siciliane comunica che per la ricostruzione del cavalcavia n. 3, ricadente sul territorio del Comune di Spadafora (Me) sulla tratta A20 ME- PA, è stata disposta la chiusura al traffico veicolare:

1) con decorrenza dalle ore 01:00 del 17 febbraio 2025 e sino alle ore 20:00 del 20 febbraio 2025, del tratto autostradale compreso tra gli svincoli di Rometta e Milazzo, in direzione Palermo, e la conseguente istituzione dell’uscita obbligatoria allo svincolo di Rometta con rientro allo svincolo di Milazzo per i veicoli che transitano in direzione Palermo.

2) con decorrenza dalle ore 01:00 del 17 febbraio 2025 e sino alle ore 20:00 del 20 febbraio 2025 , la chiusura al traffico veicolare dello svincolo di Rometta, limitatamente alla rampa in ingresso, per i veicoli in transito in direzione Palermo.

3) con decorrenza dalle ore 01:00 del 21 febbraio 2025 e sino alle ore 24:00 del 21 febbraio 2025, la chiusura al traffico veicolare che transita nella carreggiata di monte (Direzione Messina) del tratto autostradale compreso tra gli svincoli di Milazzo e Rometta e la conseguente istituzione dell’uscita obbligatoria allo svincolo di Milazzo con rientro allo svincolo di Rometta.

4) con decorrenza dalle ore 01:00 del 21 febbraio 2025 e sino alle ore 24:00 del 21 febbraio 2025, la chiusura al traffico veicolare dello svincolo di Milazzo , limitatamente alla rampa in ingresso, per i veicoli in transito in direzione Messina.