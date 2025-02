Gli alunni dell’I.C. Bastiano Genovese hanno partecipato ad un master con il concertista di fama internazionale Philippe Bernold

Un gruppo di alunni della classe di flauto dell’Istituto comprensivo “Bastiano Genovese”, guidato dalla docente Daria Grillo, ha partecipato al Master di Flauto, tenuto dal Maestro Philippe Bernold presso la Martha Academy di Palermo.

La delegazione era composta dagli studenti Greta Alesci, Julia Biondo, Giuseppe Catalfamo, Carmelo A. Genovese, Valentina Mandanici, Azzurra Scuderi e Gabriele Spinella.

Philippo Bernold è professore di musica da camera e flauto al Conservatorio nazionale di Parigi. Concertista di fama internazionale, ha iniziato i suoi studi musicali a Colmar, in Francia, per poi frequentare il Conservatorio di Parigi e, all’età di 23 anni, è stato nominato primo flauto dell’Orchestra Nazionale dell’Opera di Lione. Nel 1987 vince il Primo Premio al Concorso Internazionale Jean-Pierre Rampal di Parigi. Nel suo curriculum ha suonato nelle orchestre di Parigi, Tokyo, Budapest o Mosca con direttori d’orchestra come Menuhin, Gardiner, Maazel o Nagano. Nel 1995, incoraggiato dal suo maestro J.E. Gardiner, ha fondato i Virtuosi dell’Opera di Lione ed ha poi diretto orchestre come Sinfonia Varsovia, Simon Bolivar (Caracas), Baden Baden Philharmonie, orchestra da camera di Parigi e Ginevra, l’ensemble Kanazawa (Giappone) e Cappella Istropolitana, di cui è stato il primo direttore invitato dal 2003.