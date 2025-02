Salvatore Bucca, da Gala di Barcellona a pioniere degli studi sulle lingue indigene argentine

Il ritrovamento di alcuni materiali rintracciati in rete ci permettono di ricostruire la biografia e l’attività di uno studioso barcellonese del quale si erano quasi perdute le tracce. Circolavano da sempre testimonianze orali incomplete con parti di verità e una foto pubblicata nel libro di Francesco Lanzellotti dedicato al Liceo Classico Valli. Parliamo di Salvatore Bucca, nato nella frazione Gala di Barcellona Pozzo di Gotto il 30 ottobre del 1920, scomparso a Buenos Aires nel 2005.

Studiò al Liceo Classico di Barcellona nello stesso periodo in cui lo frequentavano il poeta Bartolo Cattafi e il dottore Renzo Rossitto, due anni più giovani. Raccontano coloro che lo hanno conosciuto che si recava ogni giorno a piedi da Gala al Liceo Classico, nella collina dei Basiliani, e durante il lungo percorso a piedi continuava a studiare. Frequentò la Facoltà di Lettere alla Scuola Normale di Pisa, raggiungendo probabilmente il cugino poeta Cosimo Pirri, più grande di lui di alcuni anni. Si laureò nel 1944 con uno studio sulle lingue indoeuropee e ottenendo poi il Diploma in Filologia Classica alla Normale di Pisa. Negli anni successivi collaborò con il Lexicon Etruscum nell’Istituto di Studi Etruschi di Firenze e fu docente di Lettere Italiane e Latine nella stessa città. Conosceva italiano, spagnolo, inglese, francese e tedesco.

Fu allievo di Benvenuto Terraccini (Torino 1886-1968, costretto dalle leggi razziali a trasferirsi e insegnare in Argentina dal 1941 al 1946) e maestro di Elena Najlis, Ana Gerzenstein, Nélida Stell, María Teresa Viñas Urquiza, Lidia Bruno.

Nel 1948, su invito di Giacomo Devoto, si trasferì in Argentina, dove ottenne un contratto per la cattedra di Linguistica Classica presso l’Università di Tucuman. Qui si occupò di Linguistica Classica, Sanscrito e Filologia Greca, e fu anche responsabile della Sezione di Lingue e Letteratura Classica.

Nel 1951 presso l’Università Nazionale di Cuyo sviluppò ricerche linguistiche con l’apporto di studiosi europei, ed ebbe la docenza di Lingua e Cultura Greca e la direzione del Seminario di Lingue Classiche. Ebbe anche la cattedra di Dante e Storia della Lingua Italiana a Mendoza.

Si stabilì nel 1955 a Buenos Aires, dove fu docente di Linguistica generale presso la Facoltà di Filosofia e Lettere dell’Università di Buenos Aires e direttore del Centro di Studi Linguistici dell’Università, oggi Istituto di Linguistica. Fornì questo Istituto di una completa biblioteca incentrata sull’Indoeuropeo, probabilmente l’unica in tutta l’Argentina.

Nel 1959 – 1960 ottenne una borsa di studio dalla Guggenheim Memorial Foundation per studi linguistici alla Yale University.

Salvatore Bucca fu, a partire dal 1960, il principale artefice degli studi pionieristici dell’Università di Buenos Aires sulle lingue indigene argentine. Per portare avanti queste ricerche modificò i suoi interessi accademici passando dalle lingue indoeuropee alle lingue indigene argentine, formando un gruppo di lavoro che riuscì, lavorando sul campo, a descrivere le lingue delle famiglie guaycurú e mataco-mataguayo con una messa a fuoco di tipo strutturalista.

Le ricerche di Salvatore Bucca, il materiale audio, le fotografie e i manoscritti, per volontà della sua vedova ed erede María Helena de Bucca, sono stati donati al Laboratorio di Documentazione e Ricerca in Linguistica e Antropologia, DILA, del CAICYT Research Area del Centro Argentino per l’Informazione Scientifica e Tecnologica, per essere inseriti negli archivi digitali.

Il 30 ottobre 2014, la Professoressa Mela Bosch, Direttrice del CAICYT, e la Dottoressa Lucía Golluscio, Responsabile dell’Area di Ricerca del CAICYT e Direttrice del DILA, incontrarono la famiglia di Salvatore Bucca, per ricevere la donazione della sua collezione documentaria.

L’importante donazione ha consentito che il lavoro di questo straordinario ricercatore italo-argentino restasse nel patrimonio istituzionale del Paese per essere messo a disposizione delle nuove generazioni di studiosi.

(Fonti: Salvador Bucca in Wikipedia edizione spagnola; sito web del Centro Argentino per l’Informazione Scientifica e Tecnologica Caicyt-Conicet; Leonor Acuña, Del indoeuropeo al mocovί, in Diaspore n. 17 del 25/3/2022, Edizioni Ca’ Foscari, Venezia; Francesco Lanzellotti, Il nostro Amato Valli. Una tacita empatia, Giambra Editori, 2016).