Il Santuario Sant’Antonio di Padova in Barcellona accoglierà tre reliquie provenienti dalla Pontificia Basilica del Santo

Il Santuario Sant’Antonio di Padova in Barcellona P.G. si prepara ad accogliere tre reliquie del Santo dei miracoli le quali, custodite in un apposito reliquiario realizzato per l’occasione, rimarranno in pianta stabile presso il Santuario barcellonese. All’evento di apertura, previsto per il 22 febbraio prossimo, seguiranno diversi momenti spirituali e culturali che si concluderanno il 25 febbraio.

Il Santuario di Sant’Antonino, così chiamato affettuosamente dai barcellonesi, possiede già una reliquia del Taumaturgo, ma il Rettore fra Francesco Furore ofm, ha ritenuto opportuno richiedere alla Pontifica Basilica del Santo a Padova, tramite il provinciale fra Antonino Catalfamo ofm, un frammento del corpo di Sant’Antonio conservato dall’ultima ricognizione dei resti del Santo avvenuta nel1981; la richiesta è stata accordata, così il Santuario barcellonese potrà accogliere una reliquia di primo grado ex massa corporis e, in aggiunta, due reliquie di secondo grado: due pezzetti di tessuto provenienti da un paramento sacro e da una coperta utilizzati da sant’Antonio. Le reliquie saranno collocate in un prezioso reliquiario che il Rettore ha commissionato a dei maestri argentieri di Palermo.

Le celebrazioni inizieranno sabato 22 febbraio alle ore 19,00 presso il Santuario, con l’incontro “Le reliquie dei santi, dalla Sacra Scrittura ai giorni nostri” tenuto da Francesco Giorgianni, responsabile delle SS. reliquie presso la congregazione monastica FCJ; domenica 23 febbraio alle ore 17,00 le reliquie saranno accolte in Piazza Duomo e con una processione saranno poi portate al Santuario di Sant’Antonino, qui, alle 18,30, si terrà una solenne Celebrazione Eucaristica che sarà presieduta da fr Antonino Catalfamo, ministro provinciale della Provincia SS. Nome di Gesù dei Frati Minori di Sicilia; lunedì 24 febbraio alle ore 18,00 è previsto un momento di preghiera al quale seguirà, alle 18,30, la Celebrazione Eucaristica presieduta da don Carmelo Russo, rettore del Santuario di Sant’Antonio di Capo Milazzo; infine martedì 25 febbraio alle ore 18,00 ci sarà un momento di preghiera che sarà seguito, alle 18,30, dalla Celebrazione Eucaristica presieduta da don Giuseppe Turrisi, vicario foraneo del Vicariato di Barcellona P.G., infine, alle ore 19.30 verrà proiettato il video “Il ritorno del Santo”, sulle ricognizioni e ostensioni delle reliquie di Sant’Antonio nella storia. Nei giorni 24 e 25 febbraio le reliquie rimarranno esposte in chiesa alla venerazione dei fedeli.

“Con l’acquisizione delle reliquie – afferma fra Francesco Furore – il Santuario di Sant’Antonino diventerà per i numerosi devoti che vi giungono da tutta la città e dall’intero comprensorio, un punto di riferimento spirituale che richiamerà Padova, offrendo una presenza tangibile dell’amato Santo”.