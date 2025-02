Barcellona piange la prematura morte del dott. Sebastiano Imbesi, consigliere comunale e medico del reparto di Malattie Infettive

Si è spento ieri circondato dall’affetto dei propri cari il dott. Sebastiano Imbesi, che avrebbe compiuto 71 anni il prossimo 24 marzo.

L’apprezzato medico in pensione del reparto di malattie infettive è deceduto mercoledì pomeriggio, dopo una lunga malattia contro cui ha lottato con la sua riconosciuta determinazione.

Sebastiano Imbesi si è impegnato anche in politica ed ha ricoperto il ruolo di consigliere comunale per tre legislature, dal 1994 fino al 2005, prima con una lista civica e poi con Forza Italia. Con i colleghi del reparto di Malattie infettive è stato in prima linea nella delicata fase della pandemia da Covid-19, mostrando grande umanità nel rapporto con i pazienti.

La sua ultima apparizione pubblica era stata in occasione della consegna della mattonella della Genius Loci, in rappresentanza proprio del reparto di Malattie Infettive al servizio della comunità.

In tanti amici e conoscenti hanno mostrato in queste ore la loro vicinanza ai familiari, in particolare alla moglie Anna Costanzo ed al figlio Giuseppe. Ieri sera il consiglio comunale di Barcellona ha tributato un omaggio all’ex consigliere, con un minuto di silenzio all’inizio della seduta.

I funerali si terranno domani mattina alle 11 nella Basilica di San Sebastiano.